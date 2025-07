Transportcenter får besøg af 63 EU-transportattacheer

Tirsdag 8. juli 2025 kl: 10:26

Jakob Flyvbjerg Christensen, administrerende direktør for Danske Fragtmænd

Erik Østergaard, bestyrelsesformand for NLA og administrerende direktør for DTL

Torsten Laksafoss Holbek, administrerende direktør for NLA

Oscar Hylléen, administrerende direktør for Sveriges Åkeriforetag

Isabel Maitre, Head of delegation Brussels for franske FNTR og Robbe van Grembergen, EU Public Affairs Lead Brussels for hollandske TLN

Transportattachéerne kommer fra de 27 EU-repræsentationer i Bruxelles. De sidder til dagligt helt centralt i forhandlingerne om EU-lovgivningen på transportområdet, hvor de repræsenterer deres lands interesser inden for transportsektoren



Af: Redaktionen Transportattacheerne tager på rundtur i Danmark hos forskellige væsentlige danske transportinteresser, og besøget hos Danske Fragtmænd vil hovedsageligt dreje sig om at få information om, hvordan fragtmændene håndterer den grønne omstilling til el-drift samt brugen af modulvogntog ved deres terminaltransporter.Jakob Flyvbjerg Christensen, der er administrerende direktør for Danske Fragtmænd vil byde velkommen og fortælle om Danske Fragtmænd og fragtmændenes erfaringer med modulvogntog. Bestyrelsesformand for NLA og administrerende direktør for vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard, vil fortælle om NLA, fælleskontoret i Bruxelles og EU-arbejdet med grøn omstilling samt vægt og dimensioner. Derefter vil der være rundvisning med fremvisning af modulvogntog og ladefaciliteter. Her vil repræsentanter fra fragtmændene fortælle om deres erfaringer med godstransport med batteridrevne lastbiler.Gæsterne fra Bruxelles vil blive modtaget af en større delegation fra Danske Fragtmænd og vognmandsorganisationerne, heriblandt: