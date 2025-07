Metroselskab sender drift og vedligeholdelse af fire metro-linier i udbud

Fredag 4. juli 2025 kl: 17:55

Af: Redaktionen

Metroen i København drives til dagligt af den private driftsoperatør, Metro Service A/S, der er ejet af italienske italienske ATM (Azienda Trasporti Milanesi) og Hitachi Rail STS, og som står for den daglige drift og vedligehold af tog og systemer på de fire linjer.









Den nuværende drifts- og vedligeholdelseskontrakt for metrolinjerne udløber 28. september 2027, og derfor udbyder Metroselskabet nu en ny kontrakt med driftsstart 29. september 2027.









- Det er vores ambition for den kommende kontrakt at fastholde den høje stabilitet i driften og sikre en god oplevelse for vores stadig flere passagerer. Vi har i udarbejdelsen af udbuddet haft gode og udbytterige dialoger med markedet, og vi ser frem til den fortsatte udbudsproces, siger Søren Boysen, der er direktør for drift og vedligehold i Metroselskabet.









Metroselskabet, der er ejet af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, har det overordnede ansvar for driften af Metroen, men skal ifølge loven udbyde driften til en privat aktør.









Fakta om Metroen i drift:

Metroen har fire linjer. M1 (åbnet 2002), M2 (2002), M3 (2019), M4 (2020/2024)

Metrosystemet består af i alt 44 stationer og 43 kilometer spor

Københavns Metro var blandt de første systemer i verden med førerløse tog

M4 forlænges med to stationer til Ydre Nordhavn i 2030

Metroen har ned til halvandet minut mellem afgange I myldretiden

I 2024 var den gennemsnittelige driftsstabilitet på 99 procent

Metroen har cirka 400.000 rejsende i gennemsnit pr. hverdag

I 2024 rejste 126 millioner passagerer med Metroen, hvilket er det højeste passagertal i





Lidt udbudsprocessen:

Der er tale om et EU-udbud, der gennemføres som udbud med forhandling med prækvalifikation

Frist for at søge om prækvalifikation er torsdag 31. juli 2025 kl. 13:00 CEST

Invitation til at deltage i udbuddet sendes til de prækvalificerede tilbudsgivere forventeligt i slutningen af august 2025

Herefter følger indlevering af første tilbud, fortsatte forhandlinger og indlevering af reviderede tilbud

Metroselskabet forventer at underskrive kontrakt i september 2026





Om EU-udbuddet:

EU-udbuddet gennemføres med forhandling med prækvalifikation og er offentliggjort via TED (Tenders Electronic Daily), som er EU’s fælles portal for annoncering af udbud: 423877-2025 - Competition - TED

Selve udbudsmaterialet er tilgængeligt via udbudsplatformen Byggeprojekt.dk - app.byggeprojekt.dk/webapp/public/2085-Copenhagen_Metro_-_Future_O&M_Contract

Fristen for at søge om prækvalifikation er torsdag 31. juli 2025 kl. 13:00 CEST, hvorefter indledende tilbud, forhandlinger og reviderede/endelige tilbud fremsendes før vinderen af udbuddet forventeligt kan udpeges i september 2026. Den kommende kontrakt løber til 2039 med option for yderligere tre år













