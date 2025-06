Færgebatterier kan bruges som energilager på land

Lørdag 28. juni 2025 kl: 15:03

Af: Redaktionen

Dermed kan de så også skifte til brug på land, hvor der ikke er de samme krav til kapaciteten. Et projekt fra SDU viser, at batterierne kan få et nyt liv på land som stabile energilagre til sol- og vindenergi.









- Det er næsten det perfekte genbrug, siger Henrik Andersen, der lektor på Syddansk Universitet i Sønderborg. Sammen med sin kollega, forsker Kun Qian, står han i spidsen for et projekt, der giver færgens batterier et liv nummer to som hjørnesten i fremtidens energilagring.









En stor og skjult ressource

Projektet fra SDU viser, at der er et stort potentiale for at bruge batterier fra eksempelvis færger til andre formål. Færgen »Ellen« sejlede med et batteri på 4,3 megawatt-timer, hvilket svarer til 26.000 individuelle battericeller. Det er nok til at opbevare strøm til flere store solcelleanlæg eller vindmøller.









- De er stadig rigtig gode batterier, siger Kun Qian og fortsætter:









- Vi har testet dem i laboratoriet, og deres kapacitet og modstand er stadig stabile. De kræver kun minimal sortering for at kunne bruges i stationære lagre.









Nye teknologier gør drømmen mulig

Det nye projekt, UniversalBatteryPowerStorage, der er støttet af EUDP-fonden, gør genbruget muligt. Her udvikler forskere og virksomheder en fleksibel container-løsning, der kan rumme både nye og brugte batterier - fra elbiler, busser - og færger.









Ved hjælp af avanceret elektronik kan systemet håndtere batterier med forskellig alder, kemi og kapacitet, hvilket hidtil har været en stor teknisk udfordring. Resultatet er et mobilt energilager, der kan lagre strøm fra sol og vind, reducere spild og stabilisere elnettet til en markant lavere pris end nye batterier.









Den grønne fremtid sejler videre

For Henrik Andersen og Kun Qian handler projektet ikke kun om teknologi, men om visionen om en cirkulær energisektor.









- I stedet for at smide noget væk, der stadig virker, kan vi skabe en kædereaktion af grøn innovation, siger Henrik Andersen og fortsætter:









- Det handler om at bruge det, vi allerede har, på klogere måder. Ellers flytter vi bare miljøproblemet fra udstødning på havet til batteriaffald på land.









Ved at bruge batterierne fra færgen til landre formål, hvor de bruges i stedet for nye batterier, mindsker man den samlede miljøbelastning.









De to forskeren har netop modtaget det avancerede testudstyr, der gør det muligt at analysere batterierne i detaljer. Med klimakammer, batteritester og præcise måleinstrumenter handler det om at bevise, at bæredygtig transport ikke behøver af stoppe ved havnekajen, men kan bidrage til minde miljøbelastning og ressourceforbrug andre steder.









Om el-færgen »Ellen«:

Den batteri-elektriske færge »Ellen« blev sat i drift i august 2019 og sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als i det sydlige Danmark

Den daglige rute er på 22 sømil (ca. 40 kilometer)

Færgen har sejlet 92 kilometer på en enkelt opladning, hvilket er en verdensrekord for elektriske færger, der transporterer både passagerer og køretøjer

Ellen er udstyret med et batterisystem på 4,3 MWh, hvilket gør det til verdens største typegodkendte batteripakke til maritimt brug

Færgen kan transportere op til 200 passagerer og 30 biler og sejler med en hastighed på op til cirka 13 knob





Men hvad gør man med 26.000 slidte battericeller. Henrik Andersen og Kun Qian, der er forskere på SDU vil bruge batterierne til at lagre energi fra sol og vind. Henrik Andersen står i baggrunden, mens Kun Qian står med ryggen til. (Foto: SDU)





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.