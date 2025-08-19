Punkteret dæk brød i brand

Tirsdag 19. august 2025 kl: 11:02

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i sin døgnrapport, at det brændende dæk sad på en påhængsvogn på et vogntog lastet med nyhøstet korn, der holdt i krydset Flinterup Mark/Flinterupvej ved Store-Fuglede i nærheden af Kalundborg









Et hjul på påhængsvognen var punkteret, og lastbilchaufføren sad og ventede på en dækmand, da det begyndte at ryge fra dækket, der var brudt i brand.









Brandvæsnet kom hurtigt frem og fik slukket ilden i dækket inden den spredte sig til påhængsvognen og lasten af korn.









Da påhængsvognen havde fået nyt dæk, kunne chaufføren køre videre i sit vogntog med det nyhøstede korn.





