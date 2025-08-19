Punkteret dæk brød i brand
Tirsdag 19. august 2025 kl: 11:02Af: Redaktionen
Mandag formiddag lidt efter klokken ni måtte politiet kalde brandvæsnet ud for at slukke en brand i et dæk på en påhængsvogn lastet med korn, inden ilden bredte sig til resten af vogntoget
Midt- og Vestsjællands Politi skriver i sin døgnrapport, at det brændende dæk sad på en påhængsvogn på et vogntog lastet med nyhøstet korn, der holdt i krydset Flinterup Mark/Flinterupvej ved Store-Fuglede i nærheden af Kalundborg
Et hjul på påhængsvognen var punkteret, og lastbilchaufføren sad og ventede på en dækmand, da det begyndte at ryge fra dækket, der var brudt i brand.
Brandvæsnet kom hurtigt frem og fik slukket ilden i dækket inden den spredte sig til påhængsvognen og lasten af korn.
Da påhængsvognen havde fået nyt dæk, kunne chaufføren køre videre i sit vogntog med det nyhøstede korn.
