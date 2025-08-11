Chaufførlærling bliver hædret på Fyn

Mandag 11. august 2025 kl: 10:42

Katrine Thisted.

Lærlingen hedder Katrine Thisted hos Poul Schou A/S i Odense. Hun har ud over lastbilkørekort, hængekort og diverse kranbeviser også bevis på, at hun er uddannet kranfører og dermed en af de meget få i Danmark.









DI Fyns Lærlingepris 2025 uddeles mandag 18. august kl. 15.30 - 16.30 hos Poul Schou A/S på Logistikvej i Odense.

