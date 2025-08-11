Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Chaufførlærling bliver hædret på Fyn

Mandag 11. august 2025 kl: 10:42
Af: Redaktionen

Mandag 18. august hædrer DI Fyn en chaufførlærling med årets lærlingepris, som overrækkes af Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og bestyrelsesmedlem i DI Fyn, Evita Rosdahl fra Jeros A/S

Katrine Thisted.
Lærlingen hedder Katrine Thisted hos Poul Schou A/S i Odense. Hun har ud over lastbilkørekort, hængekort og diverse kranbeviser også bevis på, at hun er uddannet kranfører og dermed en af de meget få i Danmark. 


DI Fyns Lærlingepris 2025 uddeles mandag 18. august kl. 15.30 - 16.30 hos Poul Schou A/S på Logistikvej i Odense.



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

