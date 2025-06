- De største perspektiver ligger stadig foran os

FORMAND FOR HAVN I SYDVESTJYLLAND EFTER REKORDÅR:

Tirsdag 10. juni 2025 kl: 15:55

Af: Redaktionen

- Esbjerg Havn er blevet knudepunkt for grøn energi, international logistik og europæisk sikkerhed, lyder det fra formand for bestyrelsen, folketingsmedlem for Vestre og formand for Folketinget, Søren Gade.









I forbindelse med Esbjerg Havns årsmøde, der blev afholdt på Blue Water Arena, fremhævede havnedirektør Dennis Jul Pedersen, at Esbjerg Havn i 2024 investerede 455 millioner kroner i blandt andet en uddybning af sejlrenden Grådyb, arealopkøb i Måde og udvikling af Østhavnen. Sammen med investeringerne i 2023 har den sydvestjyske havn over de seneste to år investeret 800 millioner kroner.









- Vi er meget tilfredse med årets resultat, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen, der peger på, at Esbjerg Havn satser helhjertet på fremtiden.









- Der er stor efterspørgsel efter den kapacitet og fleksibilitet, vi tilbyder allerede nu, og den bliver ikke mindre i de kommende år. Vi bruger pengene til at investere i havnen til gavn for vores kunder, siger han.









Ro/ro er stadig en hjørnesten

Selv om offshore vind og containertrafik vokser, spiller ro/ro-transport stadig en afgørende rolle i Esbjerg Havns profil. I 2024 udgjorde ro/ro-området, hvor særligt bilimporten steg, 40 procent af den samlede godsomsætning. Antallet af håndterede biler steg fra 46.616 i 2023 til 53.725 biler i 2024, hvilket var en stigning på godt 15 procent. Esbjerg Havn oplevede også vækst i vindmøllegods, bulk, container og øget efterspørgsel på arealer.









Esbjerg Havn har i 2024 også investeret i landstrømsanlæg og affaldshåndtering. Derudover har havnen fungeret som base for to store tyske havvindprojekter, hvilket har givet høj belægning på arealer og styrket det strategiske samarbejde med vindindustrien.









- Esbjerg Havn har leveret et flot resultat i 2024. Men det mest spændende er, at de største perspektiver stadig ligger foran os. Med vores placering, investeringstempo og grønne ambitioner er vi godt rustet til en fremtid, hvor vi vil spille en endnu større rolle – både nationalt og internationalt. Esbjerg Havn er blevet et knudepunkt - for grøn energi, international logistik og europæisk sikkerhed, siger bestyrelsesformand Søren Gade.









Af årsregnskabet for Esbjerg Havn fremgår det også, at egenkapitalen ved udgangen af 2024 var på på 1,3 milliarder kroner, og at havne havde en likvid beholdning på 220 millioner kroner.

