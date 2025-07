Mindre flytteforretning på Sjælland er gået konkurs

Fredag 4. juli 2025 kl: 10:45

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at advokat Boris K. Frederiksen, der har adresse på Kalvebod Brygge i København, er udpeget som kuratorDer er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 30. juni.Schiøtt Flyt ApS med CVR-nummer 44084260 blev etableret 28. maj 2023 og kom ud af første regnskabsår opgjort pr. 31. december 2023 med et resultat på 118.314 kroner, en balance på 458.923 kroner, og en egenkapital på 158.314 kroner.Selskabet, der i regnskabsåret 2023 havde to ansatte, var ejet af Janik Schiøtt.