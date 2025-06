Fortroligt notat om lufthavn er blevet lækket

Fredag 20. juni 2025 kl: 13:59

Af: Redaktionen

Det lækkede notat handler ifølge dr.dk om lufthavnens fremtid, hvor det skulle fremgå, at kommunen blandt andet arbejder med et scenarie, hvor man kan være nødt til at lukke lufthavnen, som for et par år siden gennemgik en større modernisering.









Jesper Kjeldsen (S), der er formand for økonomi- og erhvervsudvalget i Aarhus Kommune peger på, at der er ulovligt at lække fortrolige dokumenter.









At det sker under igangværende forhandlinger om salg af lufthavnen, gør ikke Jesper Kjeldsen mildere stemt. Han kalder det for utilgiveligt og håber på, at det lykkes for politiet at finde ud af, hvem af de 31, medlemmer i Aarhus Byråd, der har lækket notatet.





