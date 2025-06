Øresundslinjen har overtrådt sit tilsagn til Konkurrencerådet

KONKURRENCE:

Torsdag 26. juni 2025 kl: 10:15

Af: Redaktionen

- Når en virksomhed afgiver et tilsagn til Konkurrencerådet, forpligter den sig til at rette op på en mulig konkurrencebegrænsende adfærd. Et tidsubegrænset tilsagn gælder, indtil Konkurrencerådet måtte ophæve det uagtet, om virksomheden efterfølgende skifter navn eller ejer, siger formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz, og fortsætter:









- Det er sanktionsbelagt ikke at overholde tilsagn, som Konkurrencerådet har gjort bindende.









Øresundslinjen Helsingør ApS, der er en del af rederikoncernen Molslinjen A/S, driver i dag færgeruten Helsingør-Helsingborg, som tidligere blev drevet af Scandlines Danmark A/S.









Konkurrencerådet fremhæver, at Scandlines i sin tid havde en standardkontrakt for fragtkunder, som indeholdt et forbud mod videresalg af billetter. Forbuddet gav anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, fordi de mindre fragtkunder havde svært ved at konkurrere med de større, når de ikke kunne få adgang til samme rabatter på færgebilletterne, som de store fragtkunder.









Scandlines forpligtede sig derfor i 2010 til at fjerne forbuddet mod videresalg af billetter og til ikke fremadrettet at forhindre videresalg ved at afgive et tilsagn, som Konkurrencerådet gjorde bindende.









Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Øresundslinjen i hvert fald i perioden fra 3. december 2015 til 4. januar 2023 har:

opfordret fragtkunder til at ophøre med videresalg af billetter

forringet vilkår for de fragtkunder, som videresælger billetter

forbedret vilkår for de fragtkunder, som er ophørt med videresalg af billetter

forsøgt at begrænse fragtkunders videresalg af billetter









Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Øresundslinjen er bundet af tilsagnet, som Scandlines Danmark A/S afgav i 2010. Det skyldes, at Øresundslinjen i dag driver den færgerute, som tilsagnet blandt andet gælder for.









Inden tilsagnet var det ifølge Scandlines’ forretningsbetingelser forbudt for fragtkunder at videresælge billetter til andre. De store fragtkunder opnåede typisk de største rabatter på billetterne, og dermed gjorde Scandlines’ vilkår det svært for mindre fragtkunder at konkurrere med de store. '









Konkurrencemyndigheden vurderede, at vilkåret kunne være i strid med konkurrenceloven, og Scandlines afgav tilsagn om at fjerne forbuddet mod videresalg og ikke at forhindre videresalg af færgebilletter. Sagen blev afsluttet ved, at tilsagnet blev gjort bindende for Scandlines.









Konkurrencerådet vil nu indbringe sagen for Sø- og Handelsretten med henblik på, at Øresundslinjen Helsingør ApS får en civil bøde for overtrædelsen.









Om tilsagn i konkurrencesager:

Hvis Konkurrencerådet kan dokumentere, at en virksomhed overtræder konkurrencereglerne, kan rådet gribe ind ved at give virksomheden et påbud. Virksomheden kan alternativt forsøge at finde en løsning, hvor den afgiver et tilsagn, som fjerner Konkurrencerådets betænkeligheder

Virksomheden formulerer selv sine tilsagn, mens Konkurrencerådet gør dem bindende ved sin afgørelse

Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde

Tilsagnene er bindende for virksomheden, og det er sanktionsbelagt at bryde dem

Et tilsagn kan give samme effekt på et marked som et påbud, idet virksomheden fjerner en mulig konkurrencebegrænsende adfærd, som kan være skadelig for både forbrugere, virksomheder og samfundsøkonomien









Konkurrencerådet oplyser, at det er første gang, at rådet har afgjort, at en virksomhed har overtrådt et tilsagn givet til Konkurrencerådet.









Om Scandlines tilsagn i 2010:





Konkurrencerådet skrev:





Scandlines Danmark A/S har over for Konkurrencerådet forpligtet sig til at ændre i sine forretningsbetingelser. Det betyder, at erhvervskunder, der har købt billetter med rabat, nu kan sælge billetterne videre.





Erhvervskunder har mulighed for at opnå rabatter på indkøb af billetter til Scandlines’ overfarter. Hidtil har det ifølge Scandlines’ forretningsbetingelser været forbudt at videresælge disse billetter til andre, som dermed kunne opnå rabatten. Det er i strid med Konkurrenceloven.





Forholdet blev påtalt af Konkurrencestyrelsen, og Scandlines har givet tilsagn om, at man vil fjerne videresalgsforbuddet fra forretningsbetingelserne. Scandlines tilkendegiver også, at man ikke vil forsøge at forhindre videresalg af billetter, hverken direkte eller indirekte. Samtidig har Scandlines forpligtet sig til at oplyse sine kunder om ændringen. De tre tilsagn har Konkurrencerådet gjort bindende.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.