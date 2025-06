Dansk tankskib skal teste moderne sejl

Tirsdag 24. juni 2025 kl: 11:56

Af: Redaktionen Jutlandia Swan er med alle fire vindsejl, VentoFoils, monteret klar til næste fase i Cleanship-projektet.

De fire moderne vindsejl - VentoFoils - markerer en milepæl i det danske MUDP-projekt, Cleanship, der skal indsamle ny og mere præcis data om effekten af vindsejl i praksis. Formålet er at give skibsfarten et bedre grundlag for at reducere brændstofforbrug og emissioner.









Med installationen af de fire sejl er Uni-Tankers’ M/T Jutlandia Swan snart klar til at sejle afsted og foretage de første målinger.









- Det er en vigtig milepæl for Cleanship-projektet, at vi nu går ind i en ny fase. Ved at måle på denne teknologi kan vi levere indsigt i effekten af energieffektive løsninger ombord på skibe under virkelige forhold, siger Julie Tølbøl Rasmussen, der er senior projektleder ved Teknologisk Institut og for Cleanship-projektet.









Lodrette vinger VentoFoils er en type moderne sejlteknologi, der bruges på skibe for at reducere brændstofforbrug og CO2-udledning. De fungerer som store, lodrette vinger - også kaldet “rigid sails” - der udnytter vindens kraft til at skabe fremdrift, så skibets motorer kan suppleres eller aflastes.









Cleanship-projektet arbejder desuden med at dokumentere effekten af biobrændstoffer og analyser af operationelle strategier, så rederier får konkrete anbefalinger til at reducere emissioner i praksis.









Fra indsigt til handling For shippingbranchen handler det udover at afprøve nye løsninger også om at forstå, hvordan de fungerer i den daglige drift. Ved at udnytte vinden til at give ekstra fremdrift og aflaste hovedmotoren tilbyder det nye system med vindsejl en praktisk måde at forbedre energieffektiviteten på - især under sejlads på åbent hav.









- Vindassisteret fremdrift har et klart potentiale, men dens reelle værdi afhænger af, hvor godt den integreres i den daglige drift. Nu får vi mulighed for at teste, hvordan disse sejl opfører sig til søs, hvad de betyder for brændstofeffektiviteten, og hvordan besætningen kan arbejde med dem i praksis, siger teknisk direktør hos Uni-Tankers, Kristian Larsen.









Forberedelse af besætningen på ny teknologi Da VentoFoils er aktive komponenter, der kræver udrulning og integration med skibets systemer, lægger Uni-Tankers stor vægt på at inddrage besætningen. Derfor er rederiet i gang med at udvikle træning, vedligehold og operationelle procedurer for at sikre, at besætningen kan håndtere sejlene sikkert og effektivt.









- Ny teknologi skaber kun resultater, når besætningen om bord forstår og understøtter den. Derfor inddrager vi besætningen så meget som muligt og sikrer, at de har den rette viden og de rigtige rutiner på plads, siger Kristian Larsen.









Med installationen af vindsejlene på »Jutlandia Swan« er Cleanship-projektet klar til at gå fra forberedelse til handling - Indsamling af data til søs.









Effekten af VentoFoils vil løbende blive overvåget via skibets systemer, der registrerer brændstofforbrug, fart, motorbelastning og vejrforhold.









- Gennem data og reel operationel erfaring sigter Cleanship-projektet mod at bygge bro mellem teknologi og praktiske, implementerbare løsninger, og dermed give den maritime sektor reelle værktøjer til at skabe forandring, siger Julie Tølbøl Rasmussen fra teknologisk Institut.









Om Cleanship-projektet:

Cleanship er et dansk forsknings- og demonstrationsprojekt (2024 - 2026), der får støtte fra Miljøstyrelsens MUDP-program. Projektet ledes af Teknologisk Institut i samarbejde med Uni-Tankers, Green Instruments, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Danske Rederier og Danske Maritime

Gruppen af partnere samler ekspertise på tværs af sektoren for at teste og demonstrere effekten af vindsejl og moderne biobrændstoffer under virkelige forhold i skibsfarten, og analysere hvordan operationelle håndtag - såsom fart, rutevalg og motorbelastning - påvirker emissioner og brændstofeffektivitet

Projektet har til formål at levere robust, uvildig data og best-practice anbefalinger, der kan guide skibsfartens omstilling mod renere og mere effektiv drift

Ud over at teste vindsejl undersøger Cleanship brugen af moderne biobrændstoffer og evaluerer operationelle strategier (“operationelle håndtag”) i kombination med disse teknologier. Målet er at identificere og anbefale de mest effektive måder, hvorpå rederier kan reducere emissioner og optimere drift under reelle forhold





Projektfakta:

Periode: 2024–2026

Støttet af: Miljøstyrelsens MUDP-program (18 millioner kroner i støtte)

Officielt navn: Cleanship

Samlet budget: 25 millioner kroner





Projektpartnere:

Teknologisk Institut (projektleder)

Uni-Tankers A/S

Green Instruments

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Danske Rederier

Danske Maritime

















