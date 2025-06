Tunnelen er vigtig for at fremtidssikre en effektiv transport

HAVNEDIREKTØR OM TUNNEL TIL HAVNEN:

Tirsdag 10. juni 2025 kl: 11:38

Af: Redaktionen

Bag aftalen om at anlægge den ønskede tunnel under Marselis Boulevard står Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, Radikale, Konservative, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.









- Vi er rigtig glade for, at et bredt flertal i Folketinget giver grønt lys til Marselistunnelen, og at vi nu kan komme i gang med projektet, der har været længe undervejs. Det er en stor anerkendelse af havnens nationale betydning og erhvervslivets indsats for at sikre den danske forsyning. Tunnelen er vigtig for at fremtidssikre en effektiv transport til og fra havnen, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør i Aarhus Havn.









- Tak til de mange involverende og ikke mindst transportministeren og Folketingets partier for arbejdet. Nu arbejder vi videre sammen med Vejdirektoratet og Aarhus Kommune om at sikre den bedst mulige infrastruktur omkring tunnelen, siger han videre.









Aarhus Havn har gennem årene udviklet sig til et stort knudepunkt for godstransporten, hvor der eksempelvis kommer 3.500 lastbiler hver dag.









Marselistunnelen vil give en mere direkte vejforbindelse for trafikken, som betyder mindre trafikstøj og tung transport på Marselis Boulevard i den sydlige del af Aarhus. Tunnellen under den i dag firesporede vej vil også bane vej for nye grønne områder i den del af byen.





