- Det er for stor en straf

BUSOPERATØR EFTER BESLAGLÆGGELSE AF BUS:

Mandag 23. juni 2025 kl: 09:19

Af: Redaktionen Umove oplyser, at der er tale om en bus til fire millioner kronerRegionschef i Umove Johnny Bek udtaler ifølge dr.dk, at en buschauffør ved, at spiritus og kørsel ikke hænger sammen, og at det står desuden i Umove's ansættelseskontrakter.- Det er en erhvervschauffør, der bevidst har indtaget alkohol under kørslen. Derfor står du som køretøjsejer i en situation, hvor det er svært at gøre noget, siger Johnny Bek ifølge dr.dk.- Jeg mener, at det er for stor en straf, man pålægger selskabet ved at gøre krav på et køretøj til over fire millioner kroner, siger Johnny Bek ifølge dr.dk.Med en beslaglagt buse har Umove en bus mindre at råde over, hvilket giver udfordringer i dagligdagen, selvom Umove har 65 busser, der kører på strækninger i Sønderjylland.Politiet oplyste fredag i forbindelse med afgørelsen i Retten i Sønderborg, at politiet kan beslaglægge et køretøj ved mistanke om vanvidskørsel, Hvis Retten efterfølgende konfiskerer det, overgår ejendomsretten til staten, og køretøjet kan sælges på auktion. Det er vanvidskørsel, hvis man eksempelvis kører med en promille over 2,00.