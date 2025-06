Politiet i Syd- og Sønderjylland har beslaglagt en bus

Fredag 20. juni 2025 kl: 15:32

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder

Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder

Særlig hensynsløs kørsel

Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km i timen

Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover

Spirituskørsel med en promille over 2,00

Af: Redaktionen Beslaglæggelsen af bussen blev prøvet ved Retten i Sønderborg, som mandag i denne uge afgjorde, at politiet kunne lægge beslag på bussen.Politiet kan beslaglægge et køretøj ved mistanke om vanvidskørsel, Hvis Retten efterfølgende konfiskerer det, overgår ejendomsretten til staten, og køretøjet kan sælges på auktion. Det er vanvidskørsel, hvis man eksempelvis kører med en promille over 2,00.Politiet oplyser ikke om det er en lille eller stor bus - eller om chaufføren var ejer af bussen.