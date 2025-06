Mindre transportvirksomhed er efter kort tid endt i skifteretten

Fredag 20. juni 2025 kl: 13:48

Af: Redaktionen

Statstidende skriver videre, at Sø- og Handelsrettens skifteret har taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring, som Skifteretten modtog fra selskabets 18. juni fra advokat Michala Roepstorff med adresse på Amerika Plads i København, der var udpeget i forbindelse med tvangsopløsningen.









Michala Roepstorff er i forbindelse med konkursbehandlingen udpeget som kurator i boet.









Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 18. juni.









Et opslag på nettet viser, at ejeren af Lyn Logistik ApS med CVR-nr.: 45506185, Lucas Karmisholt Thorsen, tilbyder transport og flytning gennem et enkeltmandsfirma, der også hedder Lyn logistik på samme adresse, og som blev stiftet i august 2023 under CVR-nummer 44231603.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.