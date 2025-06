Den norske stat har tjent en halv milliard på salg af aktier i flyselskab

Onsdag 4. juni 2025 kl: 12:49

Af: Redaktionen

I maj 2021 deltog den norske stat med 1.214 millioner norske kroner i et konvertibelt lån til Norwegian Air Shuttle ASA i forbindelse med en rekonstruktion af selskapet, som var fløjet ind i økonomiske vanskeligheder som følge af corona-virussens ankomst til Euroa i begyndelsen af 2020.









I maj i år solgte den norske stat halvdelen af sin andel af det konvertible lån tilbage til Norwegian, hvilket gav den norske stats et brutto salgsprovenu på 862 millioner norske kroner og en gevinst på over 40 procent.









Derefter konverterede den norske stat den esterende andele i lånet til aktier og blev dermed ejer af 6,26 procent af aktierne i Norwegian. Det er denne aktiepost, der nu er solgt og som giver den norske stat en yderligere fortjeneste.









- Staten har vært tydelig fra dag ét om, at vi ikke ønsker at være en langsigtet aktør i Norwegian. Målet for staten har vært at opnå et forretningsmæssigt afkast. Jeg er glad for, at staten gennem sin deltagelse i lånet har bidraget til selskabets overlevelse og oprettholdelsen af et godt luftfartstilbud i Norge, siger Cecilie Myrseth og fortsætter:





- Der blev sat strænge krav for deltagelsen, og gennem to transaktioner har vi nu fået tilbagebetalt lånebeløbet og sikret en samlet gevinst til staten på over en halv milliard kroner.









En halv milliard norske kroner svarer med dagens kurs til 324 millioner danske kroner.









Aktierne blev er solgt gennem en markedsmæssig auktionsprosess efter børsen lukkede tirsdag. Den norske stat vil gennem Nærings- og fiskeridepartementet, der stod som ejer af aktierne, modtage 891,9 millioner kroner i provenu baseret på en slutkurs tirsdag på 14,065 kroner pr. aktie og en rabat på 3,3 procent. Aktiesalget giver den norske stat en gevinst på omkring 276 millioner norske kroner før honorarer og omkostninger.









- Vi har oplevet en svært god interesse for transaktionen og er fornøjede med den pris, som blev opnået, sier næringsministeren.









Stortinget i Norge har givet den norske regering fuldmagt til helt eller delvis at reducere deltagelsen i hybridlån og obligationslån udstedt af Norwegian.









Etfer salget af aktierne er den norske stat kun kreditor i Norwegian, hvor den har andele med pålydende på 2.428 millioner norske kroner i et rentefritt obligationslån, hvoraf 50 procent forfalder i september i år og 50 procent forfalder i september næste år.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.