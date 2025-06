Passagertal nåede sit bedste maj-tal i over ti år

LUFTHAVN PÅ DJURSLAND:

Tirsdag 3. juni 2025 kl: 13:51

Af: Redaktionen

Sammenlignet med maj sidste år steg trafikken via Aarhus Airport med seks procent. Ruten mellem Aarhus og København havde eksempelvis 16.218 passagerer i maj, hvilket var 22 procent flere passagerer end i maj sidste år. Ifølge Aarhus Airport viste boardingkortene, at en stor del af de rejsende flyver via København og videre ud i verden.









Ud over netværkstrafikken var der også passagerfremgang på de direkte internationale ruter, der betjenes af Norwegian, Ryanair og Pegasus Airlines.









Den internationale trafik til og fra lufthavnen på Djursland havde en samlet fremgang på én procent.









Ser man på chartertrafikken, fløj den frem med en stigning på 30 procent sammenlignet med maj sidste år.

