- Det vil styrke Sveriges samlede konkurrenceevne og robusthed

SVERIGES REGERING OM TRANSPORTSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG SVERIGE:

Torsdag 5. juni 2025 kl: 11:59

Af: Redaktionen

Den svenske regering har derfor udpeget en særlig undersøger, der skal udarbejde et forslag til opgavebeskrivelse for en strategisk svensk-dansk undersøgelse om transport over Øresund.









- Et udviklet samarbejde mellem Danmark og Sverige på transportområdet styrker både Sveriges samlede konkurrenceevne og robusthed. En bred fælles forståelse mellem Sverige og Danmark er derfor central i den fortsatte planlægning af transportinfrastrukturen i Øresundsregionen, siger infrastruktur- og boligminister Andreas Carlson (Kristdemokraterna).









- Transportinfrastrukturen er en vigtig del af Sveriges civile forsvar, både under fredstidskrisen og i krig. Ved at sikre et effektivt netværk for transport styrkes sikkerheden for infrastrukturen i Østersøen og trygheden i regionen, siger minister for civilt forsvar Carl-Oskar Bohlin (Moderaterna).









Ideen med at udpege en særlig undersøger med opgaven om at udarbejde en opgavebeskrivelse for en strategisk svensk-dansk undersøgelse. Ambitionen er, at en sådan strategisk undersøgelse skal skabe fælles forståelse for behovet for kapacitet og beredskab for transport over Øresund fra 2050, og en fælles opfattelse af retningen for, hvordan transportsystemet i Øresundsregionen skal fungere.









På grund af de lange ledetider i infrastrukturplanlægningen mener den svenske regering, at det er presserende allerede nu at påbegynde et arbejde med at udarbejde et realistisk undersøgelsesforslag ud fra landenes egne og fælles forudsætninger og interesser.









Undersøgerens opgave er at udarbejde et forslag til en opgavebeskrivelse for en fælles strategisk undersøgelse, som begge parter kan have interesse og gavn af. Undersøgeren skal også redegøre for eventuelle forslag til forberedende aktiviteter, der skal foregå den strategiske undersøgelse. Opgaven skal udføres i dialog med berørte statslige myndigheder, regioner og kommuner i både Danmark og Sverige.









Undersøgerens forslag skal give regeringerne i både Danmark og Sverige grundlag for at tage stilling til eventuelle fortsatte samarbejder om kapacitet for transport over Øresund.









Undersøgeren skal fremlægge sine konklusioner senest fredag 28. november i år.

