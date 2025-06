Lov baner vej for tunnel i Aarhus - og et stykke vej på Lolland

Tirsdag 3. juni 2025 kl: 21:46

Af: Redaktionen

Aarhus Havn rummer Danmarks største containerhavn, hvilket skaber en del tung trafik, når containere skal fragtes til og fra havnen. Den nye tunnel under Marselis Boulevard har derfor været et politisk ønske fra politikerne i Aarhus - og fra byens erhvervsliv - i mange år. Men det er først de seneste forlig om infrastrukturen, at politikerne på Christainsborg har fundet penge til tunnelbyggeriet.









- Transportbranchen er en livsnerve i vores samfund, der sørger for varer i butikkerne, materialer til fabrikkerne og at danske varer kommer ud i verden. Med Marselistunnelen får trafikken mellem havnen og motorvejsnettet en god, hurtig forbindelse, og aarhusianerne får mindre trafik gennem byen og byrum, de kan gøre til deres eget, siger transportminister Thomas Danielsen (V).





Overskudsjord fra byggeriet bruges lokalt til at anlægge en støjvold langs motorvejen syd ud af Aarhus ved Stavtrup. Arbejdet med at anlægge tunnellen under Marselis Boulevard, der i dag bruges af både den tunge trafik med lastbiler til og fra havnen, og af den lokale trafik ventes at gå i gang i 2028.









Vejtunnel under Marselis Boulevard vil også gøre det lettere for færgetrafikken til og fra Molslinjens færger over Kattegat at komme til og fra havnen.









Lovforslaget om Marselis-tunnelen rummer også en udbygning af Rute 9 ved Nørreballe på Lolland, hvor der etableres en omfartsvej uden om Nørreballe. Den nye omfartsvej vil forbedre trafikafviklingen og mindske støjgenerne. Anlægsarbejdet på Rute 9 ventes at gå i gang i 2027, og vejen forventes færdig i 2029.





