Østjysk havn håndterede 170.927 teu i årets første kvartal

Tirsdag 29. april 2025 kl: 11:03

Af: Redaktionen

Hos Aarhus Havn peger ledelsen på, at de 170.927 teu er mærkbart flere containere sammenlignet med samme periode sidste år, der dog var påvirket af uroligheder i det Røde Hav.









I alt har havnen i Aarhus oplevet en stigning målt i teu på over ni procent i årets første kvartal.









- Jeg er tilfreds med, at vi sammen med dansk erhvervsliv og virksomhederne på havnen leverer fremgang i containeromsætningen. Det skal ikke mindst ses i lyset af den aktuelle situation, hvor den geopolitiske usikkerhed tager til, og hvor den globale handel er under store forandringer, siger administrerende direktør i Aarhus Havn, Thomas Haber Borch, der forventer, at der ligger nogle særdeles uforudsigelige måneder og venter.









- De kommende måneder bliver meget uforudsigelige, men vi står et godt sted med en effektiv og konkurrencedygtig drift, og så har vi fået gang i nye containerruter fra nogle af de største rederier i verden, som styrker erhvervslivets muligheder i havnen, siger han videre.









I første kvartal har i alt 108 containerskibe anløbet containerterminalen i Aarhus, som drives af APM Terminals.









I 2024 blev der i alt sendt 659.886 teu over kajen i Aarhus. Over de seneste 10 år har Aarhus Havn oplevet en vækst i containere på over 35 procent.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.