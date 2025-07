Forsøg med ny flexbus-rute skal give bedre kollektiv trafik i landområder

Fredag 11. juli 2025 kl: 10:48

Af: Redaktionen

Flexbussenpå Buslinje 668 mellem Lundby Station og Kostræde Banke via Køng skal blandt andet sikre bedre adgang til både togforbindelser og dagligvarebutikker.









Den nye linje, der begyndte at køre mandag 30. juni, er resultatet af et samarbejde mellem Region Sjælland og Vordingborg Kommune og markerer begyndelsen på en række forsøg, som regionen sætter i gang for at udvikle nye mobilitetsløsninger i landdistrikterne.









- Vi skal kunne tilbyde kollektiv trafik i hele regionen - også dér, hvor der er lidt længere mellem husene. Derfor er vi nødt til at tænke i nye løsninger, og jeg er glad for, at Vordingborg Kommune er med i forsøget, siger Felex Pedersen (S), der er næstformand i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.









Den nye linje blev indviet søndag 29. juni ved Rema 1000 i Køng, hvor borgere var mødt frem for at markere starten på det nye tiltag. Blandt deltagerne var Felex Pedersen fra Region Sjælland, Vordingborgs borgmester Mikael Smed samt flexbussens chauffør Allan.









- Det er et rigtig godt projekt, vi har sat i gang sammen med regionen. Bus 668 giver konkret værdi for vores borgere og skaber bedre forbindelse til både indkøb og offentlig transport. Samtidig tester vi, om en mindre flexbus kan indgå som en fast del af rutenettet i områder med færre rejsende. Vi håber, det her blot er begyndelsen på flere lignende løsninger, sagde Mikael Smed, borgmester i Vordingborg Kommune.









En ny måde at tænke kollektiv trafik

Buslinje 668 køres med en flexbus, der er en mindre bus med seks til syv siddepladser, som har fast rute og faste stoppesteder, men større fleksibilitet i drift og størrelse.









Den skal fungere som alternativ til almindelige busser i områder, hvor passagergrundlaget er lavt. Forsøget gennemføres i samarbejde med Movia og løber over halvandet år. Målet er at finde ud af, om mindre busser kan dække behovet og samtidig være økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.









Første skridt i større mobilitetssatsning

Buslinje 668 er det første konkrete skridt i Region Sjællands mobilitetssatsning i landområder. I december 2024 afsatte regionsrådet 13 millioner kroner til nye partnerskaber og pilotprojekter, der skal forbedre den kollektive trafik og gøre den mere attraktiv - også uden for byerne.





Fakta om buslinje 668:

Rute: Lundby Station - Kostræde Banke via Køng (med stop i lokalområdet)

Drift: Halvtimesdrift på hverdage i dagtimerne

Køretøj: Flexbus med 7 (6) siddepladser

Forsøgsperiode: 1,5 år

Billettering: Rejsekort og kontantbetaling

Pris: 22 kr. (ordinær takst for 2 zoner)





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.