Grønberg-virksomhed med fokus på træ har fået to nye fire-akslede forvogne

Torsdag 10. juli 2025 kl: 11:00

Af: Redaktionen

De to nye Scania, som Jysk Træflis har taget i brug, er udstyret med et bredt udvalg af det, Scania har på hylderne.









De to forvogne - en Scania 660 S V8 og en Scania 660 R V8 - indgår i en vognpark, hvor Scania tidligere var i mindretal.









- Det er chaufførernes valg. De vil have Scania, lyder det fra Finn Dybvad, som sammen med sine to sønner, Casper og Rasmus, ejer og driver Jysk Træflis. Også Finn Dybvads hustru Alice er en del af den daglige drift, da hun sidder med det administrative på kontoret i Grønbjerg ved Give.









Den ene af de to nye forvogne får Casper Dybvad som chauffør, mens chauffør Jesper K. Nielsen får anden som arbejdsplads.









Det er SAWO, der har stået for opbygning af bilerne, der begge har fået kroghejs. AMT har leveret overføringsanhængerne, Vognmaleren i Assentoft har lakeret og William Skilte i Randers har stået for stafferingen, mens Scania Opbygning i Aarhus har taget sig af montering af diverse lys og lamper, klargøring og levering.









De to nye Scania indgår i en vognpark, der tidligere har været præget af et andet svensk lastbilmærke. Grunden til skiftet er enkel:









Jysk Træflis har ni medarbejdere og hugger træflis i alle jyske skove, ligesom de selv transporterer flis i Midtjylland til varmeværker i nærheden. Og det er det, de to nye Scania skal bruges til.









De to 660’ere er gennemførte. Detaljerne er gennemtænkte.









- Vi har den filosofi i firmaet, at vi skal have bilerne mellem seks og otte år. Så derfor skal vi jo sætte alle krydserne fra start, så vi ikke skal have eftermonteret alt muligt, siger Finn Dybvad.









Bilerne er solgt og leveret af salgskonsulent Claus Jakobsen, Scania Danmark.









Der er tegnet fuld servicekontrakt på begge biler.





