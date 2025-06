Havneselskab får kapitalfond som medejer

Fredag 27. juni 2025 kl: 12:16

Af: Redaktionen

Brookfield Asset Management engagement i ADP er på 700 millioner kroner i en kombination af lånefinansiering og aktiekapital. Kapitalen vil blive brugt til at accelerere væksten i ADP og understøtte virksomhedens ambition om at blive en af de førende havnevirksomheder i Norden.









I forbindelse med, at ADP A/S præsenterer Brookfield Asset Management som ny aktionær, fremhæver havneselskabet, at kapitalfonden har erfaring med udvikling af internationale havne- og infrastrukturprojekter og vil arbejde tæt sammen med ADP for at videreudvikle virksomhedens strategi og understøtte vækstplanen.









Hos ADP A/S peger man på, at med Brookfield Asset Management' investering vil ADP fortsætte arbejdet med at finde vækstmuligheder gennem målrettede investeringer i eksisterende og nye forretningsområder og ved at indgå strategiske partnerskaber med andre havne- og infrastrukturselskaber i Danmark og Norden.









ADP A/S har i øjeblikket gang i en udvidelse af containerterminalen i Fredericia, forberedelse til udvidelse af Nyborg Havn, en betydelig udvidelse af Taulov Dry Port samt en investering i Hanstholm Havn, som fra 1. august bliver en del af ADP A/S.









ADP A/S, der også har etableret partnerskaber med TotalEnergies og Evida om CO2-lagring, har en forventning om mindst en fordobling af sin omsætning inden for 8-10 år.









Om Brookfield Asset Management:

Brookfield Asset Management er en global kapitalfond inden for alternative investeringer med over 1 billion dollar i aktiver under forvaltning på tværs af vedvarende energi og grøn omstilling, infrastruktur, private equity, ejendomme og kredit

Brookfield investerer kundekapital med et langsigtet perspektiv og har fokus på fysiske aktiver og essentielle servicevirksomheder, der udgør rygraden i den globale økonomi

Brookfield har aktiver inden for forsyning, transport og datainfrastruktur

Brookfield har investeringer i en række havne verden over, herunder i USA, Australien, Sydamerika og Storbritannien.

Brookfield investerer i ADP A/S gennem sin strategi Brookfield Infrastructure Structured Solutions (BISS), som fokuserer på partnerskaber med sponsorer, udviklere og virksomheder i mellemmarkedet. BISS investerer i sektorer, hvor Brookfield allerede har etableret drift og betydelig ekspertise, og udnytter virksomhedens kapacitet som ejer og operatør af globale infrastrukturaktiver









ADP’s ejerfordeling:

ADP blev etableret i år 2000 og har indtil nu været tværkommunalt ejet. I løbet af 2025 bliver Brookfield minoritetsaktionær.

Fredericia Kommune: 76,5 procent

Nyborg Kommune: 9,1 procent

Middelfart Kommune: 0,3 procent

Brookfield: 14,1 procent





ADP’s bestyrelsessammensætning:

ADP’s bestyrelse består af tre professionelle bestyrelsesmedlemmer, tre ejerrepræsentanter og tre medarbejdervalgte repræsentanter. Når Brookfield indtræder i ejerkredsen, vil bestyrelsen blive udvidet med en plads til Brookfield, som de får lov til at udpege.





Nuværende bestyrelsessammensætning





Professionelle bestyrelsesmedlemmer:

Christian Herskind, Bestyrelsesformand

Birgit Nørgaard, Bestyrelsesmedlem

Gert Fisker Tomczyk, Bestyrelsesmedlem

Ejerrepræsentanter:

Christian Bro (S), Næstformand, Borgmester Fredericia Kommune,

Tommy Rachlitz Nielsen (C), Bestyrelsesmedlem, Formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget Fredericia Kommune

Kenneth Muhs (V), Bestyrelsesmedlem, Borgmester Nyborg Kommune

Medarbejderrepræsentanter:

Leif Salling, Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem

Jan Nielsen, Bestyrelsesmedlem





