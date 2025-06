Næste etape af motorvejen til Billund er besluttet

TRANSPORTMINISTERIET:

Torsdag 26. juni 2025 kl: 13:45

Af: Redaktionen

I Infrastrukturplan 2035 blev der afsat penge til at lave en ny motorvej i Midtjylland. Linieføringen af motorvejen er vedtaget i etaper, og nu har forligskredsen vedtaget anden etape mellem Give og Billund. Linieføringen for første etape af motorvejen fra Klode Mølle til Løvel blev vedtaget tidligere i år.









Med den fastlagte linieføring for motorvejen mellem Give og Billund kan arbejdet med en anlægslov fortsætte, og Transportministeriet forventer at sende lovforslaget i offentlig høring i juli og at fremsætte det for Folketinget i efteråret.









Transportministeriet peger på, at der ved fastlæggelsen af linieføringen er taget hensyn til lokale ønsker til placering af tilslutningsanlæg. Behov for erstatningsnatur er også taget i betragtning.









Den nye motorvej skal give bedre forbindelse til Billund Lufthavn. Motorvejen ventes at åbne i etaper og stå færdig i 2034.









her: Interesserede kan læse mere om projektet









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.