Pakkedistributør er først i Europa med nyt tungt elektrisk vogntog

Torsdag 26. juni 2025 kl: 12:16

Af: Redaktionen

Vogntoget, der er 25 meter langt, er det første af sin slags, som MAN har leveret træk kraft til i Europa.









Vogntogets tre-akslede MAN eTGX har en rækkevidde på cirka 550 kilometer, når den er fuldt lastet, og vogntoget skal køre på ruten mellem Brings terminaler i Taulov og Greve.









- Det er den første tunge el-lastbil i vores danske vognpark. Samtidig er vi i gang med en bred elektrificeringsindsats, hvor målet er, at alle pakkeleveringer med varebiler i Danmark skal være 100 procent el-drevne senest ved udgangen af 2025, siger Steffan Møbius, der er ansvarlig for Bring's linjetrafik.









Lastbilen, der har transportfirmaet Krog Transport & Logistics ApS i Herning som operatør, er udstyret med fem batteri-pakker. Vogntogets sideskørter, der dækker nogle af vogntogets hjul, mindsker luftmodstanden, og er med ti at optimere energiforbruget på lange stræk.









- Vores første tunge el-lastbil er et vigtigt skridt i arbejdet med at reducere vores klimaaftryk gennem hele logistikkæden. Den tunge trafik er den sværeste at omstille, men også den, der udleder mest. Danmark er måske et lille land, men vi har store ambitioner, siger Steffan Møbius fra Bring.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.