Rute mellem Esbjerg og England startede for 150 år siden

Tirsdag 24. juni 2025 kl: 12:16

Af: Redaktionen DFDS' ro/ro-skib »Ark Germania« er det ene af to skibe, der sejler på ruten mellem Jylland og England.

I perioden efter første sejlads på ruten i 1875 transporterede skibene blandt andet levende kvæg. I det 20. århundrede transporterede skibene bacon, smør, æg og andre eksportvarer. I dag fragter skibene på ruten over 100.000 lastbiltrailere - svarende til 1,5 millioner lanemeter gods - årligt.









- Vi er stolte af at være en del af en arv, der strækker sig over halvandet århundrede. Ruten er i dag en pålidelig fragtkorridor og et stærkt symbol på det tætte handelsforhold mellem Danmark og England. Storbritannien er et af Danmarks største eksportmarkeder. Den forbindelse har vi støttet op om i generationer og det vil vi fortsætte med at gøre, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS.









Torben Carlsen peger på, at rederiet i dag hjælper virksomheder med at tilpasse sig de skiftende handelsmønstre - fra Brexit, hvor Storbritannien trådte ud af EU til den nylige handelsaftale mellem Storbritannien og EU.









- I en verden, hvor handelsruter og alliancer konstant udvikler sig, er vores rolle at skabe stabilitet og holde vores kunders forsyningskæder i gang. Ruten har modstået politiske og lovgivningsmæssige forandringer og økonomisk modvind, og er i dag en stabil forbindelse mellem Danmark og England, siger Torben Carlsen.









DFDS sejler med to skibe sejler på ruten - »Ark Dania« og »Ark Germania« - med seks ugentlige afgange og en sejltid på cirka 18,5 timer.









Ruten er en af DFDS' 17 fragtruter og 13 kombinerede fragt- og passagerruter, der forbinder det kontinentale Europa, England og Irland, Tyrkiet og Nordafrika.









Milepæle for ruten mellem Jylland og England gennem 150 år:





1875-1896: Begyndelsen:

Ruten blev indviet et år efter Esbjerg Havns åbning. Det første skib var hjuldamperen »Riberhuus«, der blandt andet transporterede levende kvæg til Thameshaven





1896-1925: Dampskibe og køletransport:

I 1880 skiftede ruten til Harwich, hvilket gav bedre jernbaneadgang til London. I løbet af de næste årtier moderniserede DFDS sin flåde. I 1896 erstattede skruedampere som »Primula«, »Ficaria« og »N-J Fjord« de ældre skibe, og køleteknologi gjorde det muligt at eksportere forarbejdede varer - bacon, æg og mejeriprodukter - hvilket indvarslede en ny æra for dansk eksport





1925-1945: Dieselmotorer og krigstid: »Parkeston«, der blev søsat i 1925, var DFDS' første dieselskib. Dieselfremdriften reducerede overfartstiden og øgede pålideligheden. Skibet blev efterfulgt af tre søsterskibe »Jylland«, »Esbjerg« og »England«, der betjente både passagerer og sejlede med gods. Anden Verdenskrig afbrød driften. Skibe blev beslaglagt eller sænket, og ruten blev suspenderet. Kun »Parkeston« overlevede.





1946-1959: Genopbygning:

Efter Anden Verdenskrig var DFDS i gang med en genopbygning. Skibet »Kronprins Frederik«, der blev skilt ad og gemt under krigen, blev bygget færdig og blev det første danske skib med radar. Skibet fik selskab af »Kronprinsesse Ingrid« i 1949, og i begyndelsen af 1950'erne var DFDS fuldt ud overgået til motorskibe





1960'erne: Bilerne kommer med: Flere mennesker ønskede at bringe deres køretøjer over Nordsøen. I første omgang blev biler hejst ombord med kraner. Kun 25-30 køretøjer kunne transporteres ad gangen. I 1964 introducerede DFDS skibet » England«, der havde sideporte og et drive-through bildæk. I 1967 blev »Winston Churchill« søsat, hvilket yderligere forbedrede lastningen med et flydende pontonsystem. Skibet kunne endda transportere busser og trailere





1970'erne og 1980'erne: Ekspansion og innovation:

I 1970'erne og 1980'erne ekspanderede DFDS yderligere. »Dana Regina« og senere »Dana Anglia« betjente Harwich-ruten, mens der kun blev indført fragttjenester til Grimsby og senere Immingham. »Somerset« fra 1966 var det første ro/ro-skib på ruten





1990'erne - 2014: De sidste passagerår: I 1990'erne var passagertallet faldende. »Sirena Seaways« var det sidste passagerskib på ruten, der sejlede indtil 2014. Men fragten fortsatte - og gør det stadig





