Trafikselskab siger farvel til Danmarks sidste klippekort

Tirsdag 24. juni 2025 kl: 13:20

Opfordrer til at bruge klip og skifte til Rejsekort som app



Midttrafik app bliver afløst af landsdækkende app'er



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Klippekort er i dag udfaset hos de andre trafikselskaber til fordel for Rejsekortet - senest i forbindelse med takstreformen Takst Vest i 2018. Midttrafik valgte dengang at tilbyde et digital klippekort i Midttrafik app som alternativ. Nu er Midttrafik app på vej ud til fordel for landsdækkende produkter som Rejsebillet og Rejsekort som app. I skiftet fra regional app til landsdækkende app bortfalder muligheden for at købe alle typer klippekort.Midttrafik peger i forbindelse med udfasningen af sine klippekort på Midttrafik app, at Rejsekort som app et godt og digitalt alternativ. Kunderne optjener mængderabat og kan rejse billigere midt på dagen, om aftenen, i weekenden og på helligdage. Prismæssigt er standardprisen på en rejse med Rejsekort og klippekort den samme. Det midtjyske trafikselskab gør også opmærksom på, at Rejsekort som app er gratis og kan hentes i App Store og Google Play.Midttrafik gør opmærksom på, at det vil kun være muligt at have to aktive klippekort i Midttrafik app i perioden frem til salget af klippekort stopper. Derfor anbefaler trafikselskabet, at kunderne undlader at købe flere klippekort, men skifter over til Rejsekort som app, så snart de har opbrugt deres sidste klip. På den måde undgår de at brænde inde med klip og slipper for at skulle ansøge om refusion.Billetløsninger som Midttrafik app og Rejsekort som kort er på vej ud til fordel for landsdækkende produkter som Rejsebillet og Rejsekort som app, der er godt i gang med at indtage markedet.Sammen med Rejseplanen smelter de to billetapp'er en dag sammen til den landsdækkende MaaS-app (Mobility as a Service), så kunderne har alle rejseinformationer samlet i én app, når de skal afsted med kollektiv transport eller delemobilitet.Udvikling af en national MaaS-app blev politisk besluttet i 2021 i forbindelse med udmøntning af investeringsmidler i bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035.