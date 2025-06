Vejafgiften modarbejder transportens grønne omstilling

BRANCHEORGANISATION:

Mandag 23. juni 2025 kl: 12:39

Af: Redaktionen

- Hvis den grønne omstilling af den tunge transport for alvor skal rykke, skal så mange som muligt af indtægterne fra vejafgiften føres tilbage til at sikre den grønne omstilling af godstransportbranchen, siger Hakon Iversen, der tidligere har været administrerende direktør i Banedanmark.









Hos DI Transport peger man på, at vejafgiften sikrer statskassen et betydeligt provenu, men fordi den ikke skelner mellem biobrændstoffer, biogas og diesel samtidig med, at el-lastbiler på grund af prisen ikke er en mulighed for mange, er der et meget begrænset incitament i afgiften til at køre mere klimavenligt.









- Det er afgørende, at flest mulige midler fra provenuet går tilbage til transportbranchen - gerne gennem Grøn Fond, der støtter branchens omstilling af den tunge vejtransport. Ellers er det jo ikke en klimaafgift, men en reel vejskat, siger Hakon Iversen.









Den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift blev præsenteret som en grøn afgift. Men da den ikke skelner mellem grønne brændstoffer, som eksempelvis biogas eller biodiesel på den ene side og konventionel diesel på den anden, fremhæver DI Transport, at det betyder, at der reelt ikke er noget at spare på afgiften ved at skifte fossil brændstof ud med biogas eller biodiesel.









- Vejafgiften på lastbiler blev solgt som en grøn afgift, men er i virkeligheden ineffektiv klimapolitik. Den belønner ikke dem, der skifter til CO2-neutralt biodiesel eller biogas, og selv el-drevne lastbiler skal betale en højere afgift, end de skulle sidste år. På den måde står transporten i den særlige situation, at også de grønne brændstofsalternativer fordyres, selvom vi jo gerne vil have folk til at skifte til netop dem, siger Hakon Iversen.









Han peger på, at vejafgiften har medført store administrative omkostninger for vognmændene, der skal opgøre hvor og hvor meget de kører. Og DI Transport peger på, at den tunge transports omkostninger for diesellastbiler vil stige fra 6,9 kroner pr. liter i 2025 og videre til ca. 9,6 kroner pr. Liter i 2030.









Ifølge analysen fra DI Transport er de politisk bestemte omkostninger for lastbiler steget fra 1,3 kroner pr. kilometer i 2024 til 2,3 kroner pr. kilometer i 2025 - og et samme i 2026 og 2027. I 2028 vil de politisk bestemte omkostninger for lastbiler være 2,7 kroner pr. kilometer, mens de i 2029 og 2023 vil være på 3,2 kroner pr. kilometer, hvor DI Transport i sin analyse har taget udgangspunkt i en lastbil, der i gennemsnit kører 3 kilometer pr. Liter.









DI Transport: Vognmændene har viljen til at omstille

- Vi så med den sidste støttepulje til nulemissionslastbiler og ladestandere, at vognmændene har viljen og rigtig gerne vil i gang. Men lige nu er omkostningerne til el-lastbiler og ladestandere så høje, at det er svært for vognmændene at komme fra land, siger Hakon Iversen og fortsætter:









- Vi skal huske på, at vognmændene skal tjene penge, før de investerer store beløb i grønne teknologier, sådan som markedet er i dag. Derfor kan vognmændene kun gøre én ting, hvis de skal kunne håndtere de stigende omkostninger, og det er at lægge udgifterne over på transportkøberne.









her: Interesserede kan hente DI Transport analyse af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler på 12 ton totalvægt og derover









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.