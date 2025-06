Politikere i Odense afsætter 2,1 millioner kroner til trafiksikkerhed

Mandag 23. juni 2025 kl: 09:01

Af: Redaktionen

Byrådet i Odense besluttede i maj at sætte gang i trafikindsatser på baggrund af henvendelser fra borgere med ønsker om øget trafiksikkerhed på konkrete veje og for at sikre skoleveje. Forslag og ønsker er blevet analyseret af forvaltningen for størst mulig sikkerhed for de bløde trafikanter.





1,3 millioner kroner går til signalregulering af krydset ved Brændekildevej efter ønske fra skolelederne på Rasmus Rask Skolen og Kratholmskolen, og desuden bliver Eddavej og stamvejen i Anderupvænget saneret efter ønske fra borgere, ligesom sikkerheden for cyklister bliver forbedret på flere veje.





- Vi øger nu sikkerheden for de bløde trafikanter på en række veje og skaber større tryghed for borgerne. Der er altid mange ønsker til trafikindsatser, og vi har med forvaltningens faglige blik fundet en god løsning i forhold til de mange ønsker, som er kommet fra borgere og skoler, siger fungerende udvalgsformand Niclas Kandemir (S).





Den samlede liste for indsatser:





Projektnavn - Henvendelse - Pris:

Signalreguleret fodgængerkrydsning på Brændekildevej v. Rasmus Rask Skolen. Fælles henvendelse fra de to skoleledere på Rasmus Rask Skolen og Kratholmskolen: 1,3 millioner kroner

Trafiksanering af stamvejen i Anderupvænget. Borgerhenvendelser efter to trafikuheld: 150.000 kroner

Fortov langs cykelsti v. Holluf Pile Skole. Borgerhenvendelse efter et trafikuheld samt dialog med repræsentanter fra skolen: 150.000 kroner

Forbedring af trafiksikkerheden for cyklister v. Jarlsberggade-tunnellen. Borgerhenvendelser: 100.000 kroner

Udvidelse af cykel-kantbaner på Gammelsø. Borgerhenvendelse og fælles besigtigelse: 80.000 kroner

Trafiksanering af Eddavej. Borgerhenvendelser: 200.000 kroner

Pulje til løbende etablering af skilte og afmærkning til forbedring af trafiksikkerheden. Til kommende borgerhenvendelser, hvor det vurderes at trafiksikkerheden kan forbedres med enkle tiltag: 160.000 kroner





I alt: 2,1 millioner kroner.

















