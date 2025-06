Nyt digitalt søkort skal beskytte bi­o­di­ver­si­te­ten i danske farvande

Onsdag 18. juni 2025 kl: 17:00

Af: Redaktionen

Det nye digitale søkort skal vil give navigatører adgang til miljødata, der kan informere om følsomme havområder og anbefale bæredygtige adfærdsmønstre under ru­te­plan­læg­ning. Ru­te­plan­læg­nings­værk­tø­jet skal gøres frit tilgængeligt for alle, der gerne vil bruge det.









Projektet gennemføres i danske farvande med særligt fokus på områder som vestlige Østersø, Kattegat, Øresund og Storebælt.









- Vi, der lever af og på havene, har helt klart et ansvar for at være med til at mindske den negative påvirkning af livet i vores have. Det skal vi gøre ved at minimere vores udledninger indtil, den globale skibsfart bliver klimaneutral, men vi skal også gøre det ved at tage større hensyn til den marine biodiversitet. Et nyt værktøj, der vil gøre det lettere at planlægge en sejlrute, der tager højde for bi­o­di­ver­si­te­ten i danske farvande, er et godt eksempel på et praktisk redskab, der kan gøre en konkret forskel, siger Nina Porst, der er direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.









Projektet gennemføres med støtte fra Den Danske Maritime Fond.





- Jeg er utroligt glad for, at Den Danske Maritime Fond har valgt at støtte dette projekt i deres arbejde med at understøtte blandt andet den maritime er­hverv­s­ud­vik­ling herhjemme. Det er utroligt værdifuldt. Fonden har støttet rigtig mange gode og inspirerende projekter gennem årene. Jeg glæder mig meget til at se det endelige resultat, siger Nina Porst.

her: Interesserede kan læse mere om projektet på Den Danske Maritime Fonds hjemmeside - klik









Om Den Danske Maritime Fond:

Den Danske Maritime Fond er en privat, er­hvervs­dri­ven­de fond, der blev grundlagt 13. juli 2005

Fondens formål er at støtte fremtidens maritime sektor i Danmark, og derfor støtter Fonden initiativer, der er med til at udvikle dansk søfart og maritim industri

Den Danske Maritime Fond har fokus på at give tidlig støtte til innovative og frem­tids­o­ri­en­te­re­de startups og in­nova­tions­pro­jek­ter. Fonden støtter også almennyttige projekter inden for dansk søfart og maritim industri





















