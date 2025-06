Brændstofleverandør i Hobro har solgt sin virksomhed

Torsdag 12. juni 2025 kl: 15:43

Af: Redaktionen

Med overtagelsen af Hobro Olie, der skete 1. juni, udvider Uno-X sin position i Nordjylland en årlig volumen, der dækker leverancer til både erhverv, landbrug og private husstande i Nordjylland.









Ivan Damborg, der gennem tre årtier har drevet Hobro Olie med stærk lokal forankring, fortsætter i en ny rolle som salgsansvarlig for Uno-X. Eksisterende kunder vil dermed fortsat have Ivan Damborg som reference.









- Det har været afgørende for mig at finde en samarbejdspartner, der deler Hobro Olies værdier: nærvær, tillid og handlekraft. Uno-X repræsenterer netop disse kvaliteter, og derfor er jeg tryg ved at lade dem føre virksomheden videre til gavn for kunderne, siger Ivan Damborg.









Fælles værdier skaber tryg integration Overtagelsen er ud over en strategisk udvidelse for Uno-X, også en videreførelse af en værdibaseret forretningskultur.









- Vi er stolte over at byde Ivan og Hobro Olies kunder velkommen i Uno-X. For os er nærvær og tillid ikke blot ord. Det er fundamentet for vores måde at drive forretning på. Vi glæder os til et tæt samarbejde med Ivan, som bringer stærke relationer og lokal indsigt med sig, siger Michael B. Hansen, der er markedsdirektør hos Uno-X.









Siden 1. juni er leverancerne sket via Skanol, og Uno-X arbejder tæt sammen med Ivan Damborg og Skanol's disponenter og chauffører for at sikre en gnidningsfri integration.









- Det er selvfølgelig en stor beslutning at give stafetten videre efter så mange år, men det føles rigtigt. Jeg er stolt over det, vi har bygget op, og det er en lettelse at kunne se mine kunder i øjnene og vide, at de er i gode hænder, siger Ivan Damborg.

