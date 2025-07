Optaget på de maritime uddannelser er stegt

- Det er virkelig positivt, at flere unge har fået øje på den maritime vej. Der er brug for dygtige mennesker i alle hjørner af Det Blå Danmark - og her er et stærkt optag et rigtig godt sted at starte, siger Anne Panknin Kristensen, der er uddannelseschef i Danske Rederier.









Danske Rederier byder alle nye studerende varmt velkommen i Det Blå Danmark og glæder sig over, at de unge ser søvejen som en mulig uddannelsesvej.









- Der venter de unge mennesker spændende uddannelser i en branche, der hele tiden udvikler sig. Derfor håber jeg også på, at endnu flere i fremtiden vælger en karriere i Det Blå Danmark, sigerAnne Panknin Kristensen.









her: Interesserede kan se oversigten over optagelsen pr. 28. juli 2025









