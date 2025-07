Faglærte mænd har de længste arbejdsliv

ANALYSE:

Onsdag 30. juli 2025 kl: 12:49

Af: Redaktionen

Faglærte mænd og mænd med korte videregående uddannelser kan forvente knap 45 fuldtidsår i beskæftigelse i gennemsnit set over hele deres arbejdsliv. Det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har ud arbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik.









Til sammenligning kan mænd med en lang eller mellemlang videregående uddannelse se frem til 42,3 år i beskæftigelse livet igennem. Det er en forskel på 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse set over et helt arbejdsliv.









- Faglærte og personer med korte videregående uddannelse er dem, der kommer til at lægge flest år på arbejdsmarkedet i løbet af deres arbejdsliv. I debatten bliver akademikernes senere tilbagetrækningsalder tit fremhævet, men det er altså ikke nok til at opveje, at de træder senere ind på arbejdsmarkedet, siger Rasmus Lindø Kaslund, der er analytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.





- Personer med lange uddannelser arbejder sammenlagt væsentlig færre år end for eksempel faglærte, specielt blandt mænd. Forskellene er mindre udtalte blandt kvinder, tilføjer Rasmus Lindø Kaslund.









Hver fjerde ufaglærte mand forventes at arbejde mere end 48 år

I analysen fremgår det, at ufaglærte i gennemsnit har relativt korte arbejdsliv. Gennemsnittet bliver trukket ned af, at mange ufaglærte aldrig får fodfæste på arbejdsmarkedet.









Et betydeligt mindretal af ufaglærte har derimod meget lange arbejdsliv. Analysen viser, at hver fjerde ufaglærte mand kan forvente et arbejdsliv på 48 år eller mere. Den typiske ufaglærte mand, målt ved medianen, kan forvente et arbejdsliv på 41 år, hvilket er knap 7 år mere end den gennemsnitlige ufaglærte mand.









- Analysen viser, at en stor gruppe ufaglærte mænd har meget lange arbejdsliv, der minder om faglærtes arbejdsliv. Hver fjerde ufaglærte mand kan se frem til et arbejdsliv på 48 år, hvilket er over to år længere end sammenlignelige akademikermænd, siger Rasmus Lindø Kaslund og fortsætter:









- Mange ufaglærte har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre grupper, der har taget en uddannelse. Ufaglærte kvinder har i gennemsnit 14,5 år uden for arbejdsmarkedet, inden de fylder 50 år. De fleste, der kommer på førtidspension, er også ufaglærte, og de ufaglærte rammes oftere af perioder med ledighed. Men der er også en gruppe ufaglærte, der har lange og stabile arbejdsliv.









Analysens hovedkonklusioner:

Blandt 50-årige kan faglærte og personer med en kort videregående uddannelse forvente de længste arbejdsliv på henholdsvis knap 42 og 43 fuldtidsår i gennemsnit

Faglærte mænd og mænd med korte videregående uddannelser kan forvente knap 45 fuldtidsår i beskæftigelse i gennemsnit, og medianen for faglærte mænd er 48 fuldtidsår

Personer med mellemlang og lang videregående uddannelse kan til sammenligning forvente henholdsvis 39 og 40,5 år på arbejdsmarkedet. Ufaglærte forventes kun at have 30 år i beskæftigelse i gennemsnit. Gennemsnittet for ufaglærte bliver trukket markant ned af personer, der aldrig får fodfæste på arbejdsmarkedet

Et betydeligt mindretal af ufaglærte, særligt blandt mandlige ufaglærte, har meget lange arbejdsliv. Hver fjerde ufaglærte mand arbejder 48 år eller mere

Ufaglærte og faglærte kommer generelt tidligt ind på arbejdsmarkedet, men faglærte har højere og mere stabil beskæftigelse over livet. Akademikere kommer markant senere ind på arbejdsmarkedet, men har til gengæld også høj og stabil beskæftigelse, og bliver også i højere grad på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen

Ufaglærte har større risiko for ledighed og for at forlade arbejdsmarkedet før tid. Derfor har de i gennemsnit markant kortere arbejdsliv. Et betydeligt mindretal blandt ufaglærte har dog arbejdsliv, der er lige så lange som den typiske faglærte









her: Interesserede kan læse mere om analysen og finde den i sin helhed









Forskellige gruppers arbejdsliv: Køn Uddannelsesniveau Livsarbejdstid (fuldtid) Mænd Ufaglært 34,5 år Mænd Faglært 44,9 år Mænd KVU 44,6 år Mænd MVU 42,3 år Mænd LVU 42,3 år Kvinder Ufaglært 23,8 år Kvinder Faglært 38,1 år Kvinder KVU 40,4 år Kvinder MVU 37,5 år Kvinder LVU 38,2 år Alle Ufaglært 29,7 år Alle Faglært 41,8 år Alle KVU 43,0 år Alle MVU 39,0 år Alle LVU 40,5 år

Tabellen viser det forventede antal år i beskæftigelse for 50-årige i 2022, fordelt på uddannelse og køn. (Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik)

Anmærkning: Beskæftigelsen opgøres bagudrettet ved hjælp af ATP-indbetalinger for lønmodtagere og RAS for selvstændige. Beskæftigelsen fra 50-årsalderen og frem beregnes i en model baseret på tidligere årganges beskæftigelsesudvikling og den forventede folkepensionsalder for 50-årige.

KVU - kortede videregående uddannelse, MVU - Mellemlang videregående uddannelse, LVU - længerevarende videregående uddannelse.













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.