Lastbilcenter skifter ejer

Onsdag 18. juni 2025 kl: 13:46

Af: Redaktionen

Beslutningen om at sælge Volvo Truck Center Viborg til Skifter Lastbil A/S bunder i Volvo Danmarks ønske om at styrke lokale aktiviteter og løbende optimere forhandlernetværket i Danmark. En del af Volvo Danmarks langsigtede vækststrategi er blandt andet frasalg i overensstemmelse med virksomhedens målsætning om at strømline driften med fokus på kernekompetencer. I det konkrete tilfælde handler det også om at sikre, at lastbilcentret i Viborg fortsætter med at udvikle sig, når det bliver en del af Skifter Lastbil A/S, der har været autoriseret forhandler af lastbiler fra Volvo-koncernen gennem mange år. Det tætte samarbejde og partnerskab med Skifter Lastbil A/S vil bidrage til at sikre en gnidningsfri overgang uden forstyrrelser for kunderne.









- Vi har truffet denne strategiske beslutning efter grundige overvejelser og med et fokus på at kunne give den bedst mulige service til kunderne. Hos Volvo Trucks har vores prioritet altid været at tilbyde de bedste produkter og tjenester, og denne overgang er en del af vores bredere strategi for at optimere vores forhandlernetværk til fordel for kunderne, siger Peter Ericson, der er administrerende direktør i Volvo Danmark A/S.









- Vores private forhandler, Skifter Lastbil A/S, har omfattende brancheerfaring kombineret med fælles værdier om højt serviceniveau og driftseffektivitet, hvilket gør dem til den ideelle partner til at overtage centret i Viborg - til glæde og gavn for kunderne, siger han videre.

