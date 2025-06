EU-Kommissionen bekræfter, at regummierede dæk opfylder EU's bæredygtighedskriterier

EUROPÆISK FORENING FOR REGUMMIERING:

Torsdag 12. juni 2025 kl: 15:16

Af: Redaktionen

Det har hidtil været usikkerhed om, hvor regummierede dæk skulle indplaceres i hierakiet i henhold til EU's taksonomiforordning (EU) 2020/852 og dens delegerede retsakter (EU) 2021/2129 og 2023/2485, som fastsætter specifikke bæredygtighedskrav til dæks ydeevne, herunder dækmærkningsværdier for ekstern støj og rullemodstand.









Da regummierede dæk i øjeblikket ikke er omfattet af EU's dækmærkningsforordning (EU) 2020/740, kunne de ikke vurderes i henhold til kriterier i EU's regler på området, hvilket fik mange flådeoperatører og leverandører til at tøve med at bruge regummierede dæk på trods af deres klare miljømæssige fordele.









For at fjerne enhver tvivl anmodede BIPAVER proaktivt om en formel skriftlig erklæring fra EU-Kommissionen, og EU-Kommissionens svar bekræfter officielt, at regummierede dæk opfylder bæredygtighedskriterierne i EU's taksonomiramme.









- Det er et afgørende skridt for regummieringsindustrien og for Europas cirkulære økonomi, siger teknisk sekretær Michael Schwämmlein og fortsætter:









- Regummiering sparer ressourcer, reducerer affald og sænker CO2-udledningen. Med bekræftelsen kan flådeoperatører og dækleverandører fortsætte med at bruge regummierede dæk med tillid og i fuld overensstemmelse med EU's grønne mål.









BIPAVER opfordrer med udgangspunkt i præciseringen fra EU-Kommissionen alle interessenter - herunder flådeoperatører, offentlige transportudbydere og dækproducenter - til at integrere regummierede dæk som en central komponent i deres bæredygtige transportstrategier.









Hos Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark, der er medlem af BIPAVER, glæder sig over afklaringen og fremhæver, at bekræftelsen fra EU-Kommissionen tydeliggør i høj grad, at brugen af regummierede dæk er et bæredygtigt aktiv, som bør tages med i både offentlige og private udbud og i endnu højere grad i bus- og transportbranchens dækpolitik.









Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark har regummieringsvirksomhederne Vulkan Dæk, Euroband, Bridgestone, Continental og Michelin som medlemmer.





