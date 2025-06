Dynamisk styring på lastbiler bliver opgraderet til gavn for trafiksikkerheden

Onsdag 18. juni 2025 kl: 16:00

Af: Redaktionen

Den nyeste generation af Volvo Dynamisk Styring kan registrere en dækeksplosion med øjeblikkeligt tab af dæktryk på et fordæk og hjælpe chaufføren med at holde lastbilen på ret kurs. Systemet afbøder på et splitsekund automatisk det stød og ryk i rattet, som et pludseligt tab af dæktryk i et forhjul kan skabe.









- Et fladt dæk som følge af en dækeksplosion kan nemt få en lastbil til pludselig at trække ud til siden af vejbanen, og konsekvenserne kan være fatale. Denne nye funktion forbedrer sikkerheden for chaufføren og de øvrige trafikanter yderligere og gør dermed Volvos Dynamisk Styring-systemet bedre end nogensinde, siger Anna Wrige Berling, der er trafiksikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.









Reducerer sikkerhedsrisici og holder lastbilen på sporet

Hvis et fordæk eksploderer på en lastbil, vil den indledende eksplosion og det pludselige tab af dæktryk påvirke styringen og få lastbilen til at krænge og få den ud af kurs. Uden det nye støttesystem er chaufføren bag rattet overladt til sig selv og har kun få splitsekunder til at reagere og få kontrol sit køretøj. Hos Volvo trucks, der gennem mange år har arbejdet med trafiksikkerhed og analyser af uheld med tunge lastbiler, peger man på, at statistikken viser, at det er en meget vanskelig situation at håndtere for chaufføren.









Volvo Dynamisk Styring kan hjælpe chaufføren med at holde lastbilen på sporet. Hvis systemet registrerer et fladt fordæk, venter det ikke på, at virkningen indtræffer - det reagerer med det samme.









Forebygger chaufførtræthed og fysisk belastning

Volvo Dynamisk Styring understøtter ikke kun chaufførerne i nødsituationer som dækeksplosioner. Det dynamiske styresystem på styretøjet hjælper også med at opretholde effektiv manøvrering, sikre total styrekontrol og stabilitet ved forskellige hastigheder og vejforhold.









Volvo Dynamic Styring forebygger også langvarige arbejdsrelaterede risici i form af fysisk belastning og træthed. Det gælder især chaufførens nakke, ryg og skuldre som følge af mange timer i siddende stilling på samme sted, forskellige vibrationer samt konstant behov for at foretage små ratjusteringer på grund af vej og vejrforhold. Volvo Dynamisk Styring reducerer vibrationsniveauet og kan tilpasse styreindsatsen til forskellige vejforhold.









Volvo Trucks kan levere det opgraderede Volvo Dynamisk Styring på Volvos FH-, FH Aero-, FMX- og FM-modeller. Man kan få mere detaljerede oplysninger om lokal tilgængelighed hos de lokale Volvo-forhandlere.









Lidt om Volvo Dynamisk Styring:

Volvo Dynamisk Styring er udviklet til at:

opdage og reducere utilsigtede styreudslag

automatisk kompensere for ujævnheder i vejoverfladen og eliminere vibrationer

registrere tendenser til udskridning og automatisk assistere med let kontrastyring for at stabilisere køretøjet

registrere vognbaneskift og assistere med let kontrastyrings- og vibrationsadvarsler til chaufføren

lindre stress og belastning på chaufførens ryg, nakke og skuldre ved at reducere behovet for kontinuerlige korrektioner af styreudslaget





Lidt detaljer om Volvo Dynamisk Styring:

Ved kørsel med lav hastighed reduceres den nødvendige styrekraft med omkring 75 procent, hvilket er en stor fordel, når man bakker og laver og manøvrering under snævre forhold

Ved højere hastigheder holder lastbilen sin retning, selv på dårligt underlag og i stærk sidevind

Rattet centrerer sig automatisk, så snart chaufførens løsner sit greb om det

Teknologien er baseret på lastbilens hydrauliske servostyring og assisteres af en elektronisk reguleret el-motor, der løbende justerer styringen og giver ekstra styrekraft, når det er nødvendigt

Systemet fås i kombination med en stabilitetsassistent-funktion, der giver let ratassistance for at stabilisere køretøjet, når der registreres tendens til udskridning

Systemet kan også kombineres med en aktiv sporassistent, der hjælper chaufføren med at holde lastbilen på sporet, når der registreres en afvigelse fra den tilsigtede retning Et andet system, der er baseret på Volvo Dynamisk Styring, er Pilot Assist, som kontinuerligt overvåger lastbilens position på vejen og giver kontinuerlig aktiv styreassistance. Det overvåger også køretøjet foran for at opretholde en sikker afstand

Volvo Dynamisk Styring kan tilpasses med personlige indstillinger, der muliggør individuel justering af ratmodstand og respons for bekvem og komfortabel kørsel. Chaufføren kan vælge mellem forprogrammerede indstillinger, der er udviklet til at levere optimal styring til forskellige vejtyper og situationer, eller frit justere forskellige parametre for fuld individuel tilpasning





Volvo Dynamisk Styring blev lanceret i sin første generation i 2013

