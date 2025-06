Grå vaskehal har fået farve på facaden

Tirsdag 17. juni 2025 kl: 11:44

Af: Redaktionen

Stohead har malet den 100 meter lange og 9 meter høje facade på DSBs vaskehal i Næstved. Vaskehallen har fået en markant makeover med farver og bogstaver i stor skala, så togrejsende fremover blive mødt af NAESTVED skrevet med store farverige bogstaver på vaskehallens betongavl.









Stohead med det borgerlige navn Christoph Hässler har været i Næstved for at male tre gange.









- Det her er nogle af de største bogstaver, jeg nogensinde har malet. For mig er det en velkomsthilsen, ligesom de store byer har ikoniske skilte, der byder velkommen til netop deres by. Meningen er, at væggen skal være en del af byens ansigt og identitet, siger Christoph Hässler, der også har dekoreret P-huset på Grønvej og ungdomsboligerne Blomstergården i Næsteved.









Det er Næstved Kunstby med William Hjort aka SWET og Claus Michael Pedersen aka CMP ONE i front, der har inviteret Stohead til byen. De to er selv udøvende kunstnere og har et bredt netværk blandt nogle af de mest anerkendte graffitikunstnere i verden.









Claus Michael Pedersen, som også er afdelingsleder i Næstved Ungdomsskole, glæder sig over det flotte, farverige stationsskilt:









- Det er en omfavnelse af Næstved, og det signalerer med al tydelighed, at vi er stolte af vores by. Nu får vi snart besøg fra New York - men vi kommer jo fra Næstved. Selvom New York er større, er det ikke nødvendigvis bedre at bo der. Vi skal tænke vores sted stort. Det er ikke en lille ting at komme fra provinsen - og det er netop det, skiltet på stationen signalerer.









Tryg og behagelig station

Underdirektør i DSB Ejendomme, Lars Gøtke, fremhæver, at samarbejder som dette bidrager til mere trygge og indbydende stationer til glæde for både rejsende og lokale.









- Vi er glade for, at vores nye vaskehal har fået et udtryk, som er med til at skabe lokal stolthed i Næstved. Ved at bringe kunst ind på facaden på vaskehallen, gennem samarbejde med blandt andet lokalområdet, kan vi højne trygheden samt skabe en følelse af fællesskab og tilhørsforhold med byens borgere og stationens brugere, siger han.









