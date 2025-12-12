Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
Fredag 12. december 2025 kl: 12:02Af: Redaktionen
Lastbilforhandleren og importøren af Mercedes-Benz lastbiler har fornyligt leveret en ny tre-akslet Actros 2553 ProCabin GigaSpace-trækker til vognmand Bjarne Gottenborg Madsen, der har hjemsted i Bording øst for Esbjerg
Den nye Actros 2553 ProCabin GigaSpace er med Ejner Hessel ord "udstyret med stort set alt, hvad man kan ønske sig" - eksempelvis servotwin-styretøj, fuld luftaffjedring, læderkabine, stor oliefyrspakke, fuldt klima- og natklimaanlæg, en omfattende sikkerhedspakke, PPC og lydpakke.
Lastbilen, er opbygget hos Øgaard og Ejner Hessel Brande og lakeret hos Nørre Snede Autolak, er solgt og leveret af Jørgen Benthin fra Ejner Hessel Brande.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
- Vejforening får midlertidig sekretariatschef
- Lov åbner for motorvejsanlæg i Midtjylland
- Hollandsk distributionsbil er blevet hædret i Irland
- Vognmand i Nordsjælland har fået ny tre-akslet forvogn med wirehejs
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!