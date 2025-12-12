Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne

Fredag 12. december 2025 kl: 12:02

Den nye Actros 2553 ProCabin GigaSpace er med Ejner Hessel ord "udstyret med stort set alt, hvad man kan ønske sig" - eksempelvis servotwin-styretøj, fuld luftaffjedring, læderkabine, stor oliefyrspakke, fuldt klima- og natklimaanlæg, en omfattende sikkerhedspakke, PPC og lydpakke.









Lastbilen, er opbygget hos Øgaard og Ejner Hessel Brande og lakeret hos Nørre Snede Autolak, er solgt og leveret af Jørgen Benthin fra Ejner Hessel Brande.





