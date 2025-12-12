14-årig pige vågnede i aflåst bus - og ringede efter hjælp
Fredag 12. december 2025 kl: 10:17Af: Jesper Christensen
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi’s servicecenter fik torsdag aften klokken 20.45 et opkald fra en 14-årig pige, der var faldet i søvn i en bus, som holdt på Banegårdspladsen i Næstved
Bussen var mørk, slukket og låst, så pigen kunne ikke komme ud. Politiet fik kontakt til busselskabet, som kort efter fik bussen låst op, så pigen kunne komme ud.
