14-årig pige vågnede i aflåst bus - og ringede efter hjælp

Fredag 12. december 2025 kl: 10:17

Bussen var mørk, slukket og låst, så pigen kunne ikke komme ud. Politiet fik kontakt til busselskabet, som kort efter fik bussen låst op, så pigen kunne komme ud.









