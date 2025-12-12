- Rederikoncern melder afdæmpede fragt- og passagermængder i november

Fredag 12. december 2025 kl: 10:42

På fragtområdet var de samlede mængder i november i år på 3,6 millioner lanemeter, hvilket var 1,8 procent lavere end i november 2024 og 3,8 procent lavere justeret for ruteændringer.









DFDS oplyser videre, at vækstraterne år-til-dato var på henholdsvis minus 0,4 procent og minus 1,8 procent.









Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af afdæmpede mængder på de fleste ruter, mens middelhavsmængderne som forventet var lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.









Mængderne på Den Engelske Kanal var på niveau med 2024, da mængderne på DFDS' nye Jersey-ruter opvejede en nedgang i de samlede mængder på skibene, der sejler på Doverstrædet.









DFDS oplyser, at mængderne på både Østersøen og Gibraltarstrædet var højere end i 2024.









I de seneste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter med 0,1 procent fra 41,4 millioner i 2024-23 til 41,5 millioner i 2025-24. Justeret for ruteændringer var der tale om en nedgang på 2,1 procent.









På passagerområdet faldt antallet af passagerer i november med 10,5 procent justeret for rute-ændringer til 195 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var minus 4,5 procent. DFDS fremhæver, at højere passagervolumener på Gibraltarstrædet blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i november var 6,8 procent lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.









I de seneste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 19,7 procent fra 6,6 millioner i 2024-23 til 5,3 millioner i 2025-24.

Justeret for ruteændringer var der en nedgang på 5,5 procent.









De næste ruteændringer er salget af Oslo-Frederikshavn-København i oktober 2024, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten i begyndelsen af maj i år og tilgang af Jersey-ruter fra slutningen af marts i år.



