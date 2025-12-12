Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Rederikoncern melder afdæmpede fragt- og passagermængder i november

Fredag 12. december 2025 kl: 10:42
Af: Redaktionen

Den danske rederikoncern, DFDS, der har aktiviteter i Nordeuropa og i Middelhavsområdet, melder, at fragtmængderne og antallet af passagerer og biler på rederiets færger, lå på et lavere niveau i november set i forhold til samme måned sidste år

På fragtområdet var de samlede mængder i november i år på 3,6 millioner lanemeter, hvilket var 1,8 procent lavere end i november 2024 og 3,8 procent lavere justeret for ruteændringer. 


DFDS oplyser videre, at vækstraterne år-til-dato var på henholdsvis minus 0,4 procent og minus 1,8 procent.


Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af afdæmpede mængder på de fleste ruter, mens middelhavsmængderne som forventet var lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.


Mængderne på Den Engelske Kanal var på niveau med 2024, da mængderne på DFDS' nye Jersey-ruter opvejede en nedgang i de samlede mængder på skibene, der sejler på Doverstrædet. 


DFDS oplyser, at mængderne på både Østersøen og Gibraltarstrædet var højere end i 2024.


I de seneste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter med 0,1 procent fra 41,4 millioner i 2024-23 til 41,5 millioner i 2025-24. Justeret for ruteændringer var der tale om en nedgang på 2,1 procent.


På passagerområdet faldt antallet af  passagerer i november med 10,5 procent justeret for rute-ændringer til 195 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var minus 4,5 procent. DFDS fremhæver, at højere passagervolumener på Gibraltarstrædet blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i november var 6,8 procent lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.


I de seneste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 19,7 procent fra 6,6 millioner i 2024-23 til 5,3 millioner i 2025-24.
Justeret for ruteændringer var der en nedgang på 5,5 procent.


De næste ruteændringer er salget af Oslo-Frederikshavn-København i oktober 2024, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten i begyndelsen af maj i år og tilgang af Jersey-ruter fra slutningen af marts i år.


DFDS færgemængder


November


Sidste 12 måneder

Fragt

2023

2024

2025

Ændr.


2023

2024

2025

Ændr.

Lanemeter, '000

3,350

3,695

3,627

-1.8%


38,403

41,432

41,458

0.1%











Passager

2023

2024

2025

Ændr.


2023

2024

2025

Ændr.

Passagerer, '000

188

259

203

-21.5%


4,480

6,594

5,294

-19.7%

Tallene er faktiske tal og er ikke korrigeret for ruteændringer.



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Flextrafik bliver enklere på Fyn og Langeland
- Billetpriserne holder sig stort i ro i 2026
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Rederikoncern melder afdæmpede fragt- og passagermængder i november
- 14-årig pige vågnede i aflåst bus - og ringede efter hjælp
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
-