Rederikoncern melder afdæmpede fragt- og passagermængder i november
Fredag 12. december 2025 kl: 10:42Af: Redaktionen
Den danske rederikoncern, DFDS, der har aktiviteter i Nordeuropa og i Middelhavsområdet, melder, at fragtmængderne og antallet af passagerer og biler på rederiets færger, lå på et lavere niveau i november set i forhold til samme måned sidste år
På fragtområdet var de samlede mængder i november i år på 3,6 millioner lanemeter, hvilket var 1,8 procent lavere end i november 2024 og 3,8 procent lavere justeret for ruteændringer.
DFDS oplyser videre, at vækstraterne år-til-dato var på henholdsvis minus 0,4 procent og minus 1,8 procent.
Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af afdæmpede mængder på de fleste ruter, mens middelhavsmængderne som forventet var lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.
Mængderne på Den Engelske Kanal var på niveau med 2024, da mængderne på DFDS' nye Jersey-ruter opvejede en nedgang i de samlede mængder på skibene, der sejler på Doverstrædet.
DFDS oplyser, at mængderne på både Østersøen og Gibraltarstrædet var højere end i 2024.
I de seneste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter med 0,1 procent fra 41,4 millioner i 2024-23 til 41,5 millioner i 2025-24. Justeret for ruteændringer var der tale om en nedgang på 2,1 procent.
På passagerområdet faldt antallet af passagerer i november med 10,5 procent justeret for rute-ændringer til 195 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var minus 4,5 procent. DFDS fremhæver, at højere passagervolumener på Gibraltarstrædet blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i november var 6,8 procent lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.
I de seneste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 19,7 procent fra 6,6 millioner i 2024-23 til 5,3 millioner i 2025-24.
Justeret for ruteændringer var der en nedgang på 5,5 procent.
De næste ruteændringer er salget af Oslo-Frederikshavn-København i oktober 2024, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten i begyndelsen af maj i år og tilgang af Jersey-ruter fra slutningen af marts i år.
DFDS færgemængder
November
Sidste 12 måneder
Fragt
2023
2024
2025
Ændr.
2023
2024
2025
Ændr.
Lanemeter, '000
3,350
3,695
3,627
-1.8%
38,403
41,432
41,458
0.1%
Passager
2023
2024
2025
Ændr.
2023
2024
2025
Ændr.
Passagerer, '000
188
259
203
-21.5%
4,480
6,594
5,294
-19.7%
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Flextrafik bliver enklere på Fyn og Langeland
- Billetpriserne holder sig stort i ro i 2026
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Rederikoncern melder afdæmpede fragt- og passagermængder i november
- 14-årig pige vågnede i aflåst bus - og ringede efter hjælp
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!