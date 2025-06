11 kommunale projektet får støtte til frivilligbusser i landdistrikterne

Onsdag 18. juni 2025 kl: 13:14

Af: Redaktionen

- Frivilligbusser er en af mange ideer fra ekspertudvalget om kollektiv transport i hele Danmark, der kan være med til at skabe bedre mobilitet i de mindre samfund. Vi kan se, at der er stor opfindsomhed og engagement lokalt, og med den her pulje kan vi støtte de lokale ildsjæle, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i en kommentar til udmøntningen af de 7,3 millioner kroner.









De 7,3 millioner kroner fra puljen til frivilligbusser går til følgende projekter:





Ringkøbing Skjern Kommune - 498.000 kroner til indkøb af ny el-bus. Projektets formål er at drifte en ny el-bus i Stauning, hvor der i dag ikke findes offentlig transport

Ringkøbing Skjern Kommune - 374.069 kroner til indkøb af ny el-bus. Projektets formål at få etableret en frivillig busordning, der kan forbedre mobiliteten hos private og foreninger. Landsbyen Fjelstervang med tilhørende oplands-bebyggelser Vorgod Østerby og Rimmerhus, ønsker bedre betjening

Lemvig Kommune - 900.00 kroner til leasing af to el-busser. Kommunen vil sammen med Frivilligcenter Lemvig, lokale borger- og sogneforeninger samt engagerede frivillige undersøge, hvordan frivilligt drevne busser kan skabe bedre mobilitet, styrke naboskabet og gøre livet lidt lettere og mere attraktivt. De to busser skal dække et transportbehov ved Møborg, Nees, Bøvling, Bækmarksbro, Flynder og Fjaltring, der tilsammen huser omkring 2700 mennesker

Syddjurs Kommune - 592.500 kroner til leasing af 7- personer bus. Projektets formål er at etablere en frivilligbus på Mols og Helgenæs, der skal bidrage til bedre mobilitet og fleksible transportløsninger, både for de unge og ældre

Odder Kommune - 758.625 kroner til leasing af bus. Projektets formål er at etablere en frivilligbus, der skal give borgerne muligheder for at mødes og en større tilgængelighed til sundheds-, kultur- og fritidstilbud. Samtidig skal frivilligbussen skabe engagement og lokalt ejerskab

Haderslev Kommune - 899.373 kroner til leasing af to busser. Projektets formål er at lease to frivilligbusser til at køre i henholdsvis Vojens og tre nærliggende landsbysamfund samt Fjelstrup

Guldborgsund Kommune - får 612.530 kroner til indkøb af minibus. Projektets formål er at skabe bedre transportmuligheder for lokalsamfundet i og omkring Guldborg ved at indkøbe en minibus, der skal dække det behov, der er for transport udover de tre afgange, der kører i den traditionelle gule bus

Guldborgsund Kommune får 612.530 kroner til indkøb af minibus. Projektets formål er at forbedre mulighederne for kollektiv transport i Væggerløse og Sydfalster, hvor der hovedsageligt findes mindre landsbyer og sommerhusområdet Marielyst

Roskilde Kommune - 1.204.366 kroner til indkøb af 2 el-busser. Projektets formål er at indkøbe 2 klimaneutrale minibusser i den nordlige og sydlige del af kommunen, der er mere tyndt befolket end Roskilde by samt har et mere spredt transportnet

Vejle Kommune - 509.176 kroner til indkøb af bus. Projektets formål er at etablere en frivilligbus, som ejes og drives af Vejle Kommune. Bussen stilles til rådighed for alle kommunens lokalråd

Mariagerfjord Kommune - 367.500 kroner (delvist tilskud) til bestillingssystem. Projektets formål er at udarbejde en strategi for de eksisterende frivilligbusser i Havbakkedistriktet. Derudover skal konceptet udvides med etablering af en ny mobilitetsforening i Mariagerfjord Kommune for at give flere borgere bedre adgang til kollektiv trafik

