Dansk it-virksomhed har skiftet ejer

Onsdag 18. juni 2025 kl: 10:04

Af: Redaktionen Administrerende direktør i Progrits, Björn Ekström (tv), sammen med Frank Markvardt Kristensen, der er administrerende direktør i Tachograf-Service A/S.Tachograf-Service A/S har siden 2006 udviklet softwareløsninger, som transportvirksomheder kan benytte, når de skal overholde lovkrav ved digitalt at lagre, analysere og overvåge chaufførers køre- og hviletider.









Progrits' opkøbet passer godt ind i det svenske selskabs fokus på transport- og logistiksektoren. Både Tachograf-Service og Idha Sweden tilbyder løsninger til håndtering og lagring af tachografdata, og partnerskabet mellem de to selskabet via Progrits vil åbne for videreudvikling af tjenesterne til både eksisterende og nye kunder.









- Vi er glade for at byde Tachograf-Service velkommen i koncernen. Efterhånden som kravene til intelligente tachografer øges, vokser også behovet for effektive løsninger til lagring og proaktiv overvågning af køre- og hviletider, siger Björn Ekström, der er administrerende direktør i Progrits, og fortsætter:









- Ved at kombinere ekspertisen fra Tachograf-Service og Idha har vi en fantastisk mulighed for at styrke vores serviceudbud, så transportvirksomheder nemmere kan overholde lovgivningen. Det fremmer lovoverholdelse og sikrer mere fair konkurrencevilkår i branchen.







Som en del af Progrits-koncernen får Tachografservice flere muligheder for at nå ud til nye kunder og partnere i hele Europa.









- Vi ser frem til at blive en del af Progrits og til at samarbejde tæt med vores nye søsterselskab, Idha. Vores samlede kompetencer og erfaring inden for tachografdata giver os mulighed for at skabe endnu større værdi for både nye og eksisterende kunder – både gennem support og den fortsatte udvikling af vores tjenester. Alle medarbejdere følger med på rejsen, og vi vil som altid støtte vores kunder i at opnå bæredygtig, sikker og effektiv transport, siger Frank Markvardt Kristensen, der er administrerende direktør i Tachograf-Service A/S.









I det seneste afsluttede regnskabsår 2023-2024 opgjort 30. september 2024 viste årsrapporten for Tachograf-service A/S et resultat på 2.244.052 kroner og en egenkapital på 2.993.370 kroner. Selskabets ledelse skriver i årsrapporten, at Tachograf-service A/S ikke havde opnået den ønskede vækst på salg af software i EU i løbet af regnskabsåret, men at selskabet formåede at holde budgettet gennem øget national vækst.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Indsendt af:Rebecca NordinProgritsSkräddaregatan 141118+46703672789rebecca.nordin@progrits.se