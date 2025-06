Energiselskab åbner lynladeanlæg til lastbiler i Kolding

Torsdag 12. juni 2025 kl: 13:07

Af: Redaktionen

Det nye ladeanlæg, der har en 400 kW lynlader med to udtag, bliver Uno-X Trucks' femte ladeanlæg til den tunge transport.









Med lynladeanlægget i Kolding er Uno-X Trucks oppe på fem anlæg målrettet lastbiler og andre tunge elektriske køretøjer.









De fire andre ligger i Nyborg, Horsens, Vejen og Nørresundby. Ifølge markedsdirektør hos Uno-X Truck, Michael B. Hansen, er etableringen i Kolding et direkte svar på den stigende efterspørgsel efter offentlige lademuligheder til den tunge transport.









- Vi arbejder målrettet på at være tilgængelige dér, hvor vores kunder har brug for os. Med lynladning i Kolding styrker vi dækningen i en vigtig del af landet og fortsætter vores arbejde med at udvikle en landsdækkende infrastruktur. Kunderne efterspørger tilgængelige og driftssikre løsninger. Det imødekommer vi her, siger Uno-X Truck's markedsdirektør, Michael B. Hansen.





Ud over lynladere på egne anlæg tilbyder Uno-X Truck også opladning hjemme hos kunderne selv.









- Vi oplever, at behovene varierer meget blandt vognmændene i branchen. Nogle har brug for hurtig adgang til opladning på farten, mens andre har gavn af depot- og hjemmeladning. Vi tilbyder alle tre dele, fordi vi tror på, at det er den samlede løsning, der gør forskellen, siger han.









Fokus på fremtidens transport

Etableringen i Kolding er en del af Uno-X Truck's indsats for at understøtte elektrificeringen af branchen. Uno-X Truck er ved at etablere de næste anlæg, som skal åbne i Padborg og Køge i løbet af sommeren.









- Vi er i dialog med mange virksomheder, og vi mærker en voksende interesse for elektrificering. Det er nu, vi skal sikre, at infrastrukturen følger med. Derfor er vi klar til at skalere i takt med markedets behov, siger Michael B. Hansen.





