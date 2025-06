Færgerederi ombygger to færger til hybriddrift

Onsdag 11. juni 2025 kl: 15:43

Af: Redaktionen (Foto: Vivian Baens/Scandlines)

Ved at konvertere de to færger til hybriddrift kan Scandlines reducere CO2e-udledningen med op til 80 procent.









- Det handler om mere end bare teknologi - det handler om ansvar, siger Scandlines driftsdirektør (COO), Michael Guldmann Petersen.









- Som færgerederi med daglig sejlads i et af verdens mest følsomme farvande har vi en særlig forpligtelse til at beskytte det havmiljø, vi opererer i, påpeger han.









Gennemsnitligt vil batterierne i færgerne kunne blive ladet med mindst 80 procent af den energi, der skal bruges til en overfart på 12 minutter.





Ombygningen inkluderer:

Installation af avancerede 5 MWh batterisystemer på hver færge

Opladningsfaciliteter til færgen ombord og ved færgelejerne i Rødby og Puttgarden

Anlæg, der kan levere vedvarende electricitet som primær energikilde under overfarter





Et skridt mod direkte emissionsfri sejlads

Hos Scandlines peger man på, at initiativet er en vigtig milepæl mod rederiets mål om at drive Rødby-Puttgarden- ruten uden udledning af direkte emissioner i 2030. Samtidig er det en del af Scandlines’ overordnede ambition om at blive en direkte emissionsfri virksomhed i 2040 - i tråd med Paris-aftalens klimamål.









Støtte til grøn omstilling

Det tyske transportministerium har tildelt projektet økonomisk støtte som led i bæredygtig modernisering af kystfartøjer til reducering af emissioner. Støtten dækker op til 40 procent af omkostningerne til ombygningen.









Scandlines har indgået kontrakt med Western Shiprepair i Litauen om ombygningen. Ombygningen af den første færge starter i slutningen af august og af den anden færge i december. Arbejdet forventes at være afsluttet i starten af 2026.









- Vi glæder os over at have indgået kontrakt med Western Shiprepair, der er et af BLRT's reparationsværfter, som har vundet konverteringsopgaven efter en omfattende og længerevarende udbudsproces, siger Michael Guldmann Petersen og fortsætter:









- Ved at sætte strøm til to af vores Femern-færger kommer vi i et hug langt nærmere vores målsætning om at gøre ruten direkte emissionsfri i 2030. Det er det, kunderne vil have, og vi styrker dermed vores konkurrenceevne betydeligt. Kombinationen af vores pålidelighed og de fortsatte investeringer i vores bæredygtighedsinitiativer samt den skræddersyede trafikmaskine og de gode shoppingudbud skaber et solidt fundament for vores forretning.









Ingrida Streckienė, der er direktør for Western Shiprepair | BLRT Repair Yards, fremhæver, at værftskoncernen i årenes løb har opbygget et stærkt fundament af tillid og samarbejde med Scandlines, hvor parterne med succes har leveret komplekse reparations- og ombygningsprojekter sammen.









- Ombygningen af to færger på Femern Bælt til plug-in-hybrider er et vigtigt skridt fremad, ikke kun for Scandlines' ambitiøse bæredygtighedsmål, men for hele færgesektoren. Hos Western Shiprepair | BLRT Repair Yards er vi stolte af at kunne bidrage med vores tekniske ekspertise, dokumenterede resultater og produktionskapacitet til at gøre denne vision til virkelighed. Vores samarbejde med Scandlines er et meningsfuldt bidrag til den igangværende dekarbonisering af europæiske færgeruter, siger hun videre.









Langsigtet indsats

Mellem 2013 og 2024 har Scandlines investeret over 2,8 milliarder kroner i emissionsreducerende teknologi som for eksempel nye hybridfærger til Gedser-Rostock, rotorsejl og nye centerpropeller til Gedser-Rostock-færgerne,

nye støjsvage og energieffektive thrustere til Rødby-Puttgarden-færgerne samt algeafvisende silikonemaling, der i forhold til konventionelle bundmalingstyper sparer energi.









Lidt fakta om Scandlines’ elektrificeringsprojekt:

Elektrificering af to af de fire passagerfærger på Rødby-Puttgarden-ruten

Servicefart: 18,5 knob Energilagringssystem ombord: 5 MWh på begge færger

Opladning i havn (Rødby og Puttgarden): 12 minutter

Investering: Godt 230 millioner korner

Om BLRT Repair Yards:

BLRT Repair Yards er en gruppe af skibsreparationsfaciliteter - Western Shiprepair i Litauen og Tallinn Shipyard i Estland samt Turku Repair Yard i Finland - der ejes af BLRT Grupp

BLRT Grupp er et stort industrielt holdingselskab i Østersøregionen

BLRT Grupp har fokus på at opretholde den globale flådes sødygtighed og effektivitet ved at levere skibsreparations-, moderniserings- og ombygningstjenester sammen med bæredygtige løsninger, der understøtter overholdelse af lovgivningen og indsatsen for at reducere CO2-udledningen

BLRT Grupp administrerer en meget forskelligartet portefølje af aktiviteter. Ud over skibsbygning og skibsreparation er holdingselskabet aktivt inden for produktion af højteknologisk udstyr og sofistikerede metalkonstruktioner, valsede metalprodukter og metalbearbejdningstjenester, maskinteknik, gasproduktion og -distribution, transport, havnetjenester og udvikling af fast ejendom

BLRT Grupp investerer løbende i udstyr og infrastruktur på sine skibsreparationsværfter for at forbedre kapacitet og konkurrenceevne. Fokus er på at indføre teknologier og fremadrettede løsninger, der imødekommer de skiftende krav i den maritime industri - især dem, der sigter mod at fremme bæredygtighed og driftseffektivitet Lidt om Scandlines:

Scandlines transporterede i 2024 tæt på 6,4 millioner passagerer, over 1,6 millioner personbiler og 700.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock med sine syv færger, der samlet havde 37.500 afgange

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.