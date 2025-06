Regeringen bør udbygge og etablere syv superhavne

BRANCHEORGANISATION FOR FORSIKRINGS- OG PENSIONSSELSKABER:

Onsdag 11. juni 2025 kl: 11:44

Af: Redaktionen

F&P peger på, at Danmark ligger geografisk placeret med hav til alle sider og strategisk mellem Nordsøen og Østersøen. Det giver danske havne mulighed for at spille en hovedrolle både i oprustning af dansk og europæisk forsvar og i udbygning af vedvarende energianlæg.









Derfor opfordrer brancheorganisationen SVM-Regeringen til at udpege syv superhavne, hvilket dog vil kræve et tocifret milliardbeløb - op til 35 milliarder kroner - men med de rigtige rammer kan pensionsbranchen bidrage med store milliardinvesteringer, lyder det fra F&P.









- Danmark er en nation med stolte maritime traditioner og strategisk velplacerede havne. Det giver os en kæmpefordel for at sætte tempo og ambition på både udbygning af havvind og europæisk oprustning af forsvaret. Men det kræver, at vi som nation fokuserer indsatsen på syv superhavne og tænker det sammen med erhvervspolitikken, siger Kent Damsgaard, der er administrerende direktør i F&P.









Han peger på, at flere pensionsselskaber har vist sig klar til at investere i havne, hvis investeringsmodellen er rigtig.









Pensionsbranchen ser, ifølge F&P’s udspil, et investeringspotentiale på ”et tocifret milliardbeløb” op til 35 milliarder kroner i kommende superhavne. Men det kræver ifølge F&P, at der udvikles gode finansieringsmodeller og lægges de rette rammer for superhavnene.









- Danske pensionsselskaber er allerede involveret i samarbejder med Esbjerg- og Fredericia Havne om udbygning af deres kapacitet, så branchen har stor ekspertise på området. Findes den rette investeringsmodel, for eksempel i et offentligt-privat samarbejde, er branchen kendt for at levere projekter til rette tid, til rette pris og med overholdt budget, siger Kent Damsgaard.









F&P foreslår, at en del af superhavnene skal udgøre centrale knudepunkter, hvor danske produktionsvirksomheder mødes af fleksible godkendelsesprocedurer og mindre bureaukrati - eksempelvis ved opstilling og udskibning af vedvarende energianlæg.









Andre havne skal udvides, så de kan anvendes som knudepunkter for nordeuropæisk forsvar, hvor krigsskibe kan anløbe havnene og personel kan indkvarteres.









- Verden har ændret sig på meget kort tid og er sikkerhedspolitisk blevet langt mere usikker og uforudsigelig, end vi havde forestillet os for bare et halvt år siden. Derfor er det vigtigt at fjerne al unødigt bureaukrati og processer, der sinker fremdrift, siger Kent Damsgaard og fortsætter:









- Et bredt flertal på Christiansborg har allerede vedtaget en aftale om at lægge en rød løber ud for produktionsvirksomheder, og superhavnene vil være oplagte at koble på den aftale, som del af et stærkt produktionsdanmark. Med vores udspil lægger vi nu en række forslag frem, og vi står parat til dialog med regering og Folketinget.









Interesserede kan se F&P's udspil om syv superhavne her:









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.