Himlen var blå og humøret højt ved pølsevognen under rejsegilde

Torsdag 20. februar 2025 kl: 09:37

Solceller, biodiversitet og intelligent anvendelse af el



Af: Redaktionen Solen skinnede, humøret var højt og pølsevognen blev flittigt besøgt, da Frode Laursen tirsdag holdt rejsegilde for virksomhedens nye logistikcenter i Vejle. I løbet af sommeren vil det 37.000 kvadratmeter store logistikcenter, bygget efter bæredygtige principper og specialdesignet til at håndtere dagligvarer, stå klar til at håndtere gods fra kunderne.- Vi glæder os til at kunne tilbyde denne løsning - og vi har oplevet en stor efterspørgsel blandt vores kunder, siger administrerende direktør i Frode Laursen, Thomas Corneliussen.Kundernes interesse har betydet, at Frode Laursen et par måneder inde i byggeriet besluttede at bygge 37.000 kvadratmeter i stedet for de planlagte 20.000 kvadratmeter.Der er dog stadig stor fokus på bæredygtige løsninger, og logistikcenter bliver bygget efter Frode Laursens Green Warehouse Vision.Green Warehouse Vision er et byggekoncept med fokus på at minimere miljøpåvirkningen. Byggeriet sigter mod DGNB Guld-certificering og omfatter en række bæredygtige løsninger.Der vil blandt andet blive brugt genbrugsstål, installeret varmepumper, genanvendt regnvand og skabt grønne områder omkring logistikcentret.- Derudover etablerer vi solcelleanlæg på taget og vil bruge de nyeste løsninger for intelligent anvendelse af el, både indendørs og udendørs, forklarer Thomas Corneliussen.Når grunden i Vejle er fuldt udbygget, vil logistikcentret være på 90.000 kvadratmeter, og Frode Laursen vil råde over ca. 300.000 kvadratmeter lager- og logistikcentre alene i Danmark, og yderligere 400.000 kvadratmeter i Sverige, Finland og Tyskland.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.