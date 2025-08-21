Sættevognstrækker kan række 600 kilometer

Torsdag 21. august 2025 kl: 12:03

Af: Redaktionen S-eWay sættevognstrækker er Iveco’s nye hel-elektriske tunge lastbil særligt udviklet til regional- og fjerntrafik. (Foto: Iveco)

- Vi introducerede for nylig Iveco S-eWay for vores nordiske kunder og har allerede fået god respons. Nu går vi skridtet videre. Med S-eWay som sættevognstrækker viser vi, at eldrift nu også er et realistisk og pålideligt alternativ til langdistance- og tungtransport, selv i vores nordiske klima, siger Kåre Neergaard, der er Head of Product & Marketing hos Hedin Nordic Truck, der repræsenterer Iveco i Norden.









- Vi ser en hurtigt voksende efterspørgsel på eldrevne transportløsninger, og her imødekommer vi den med klassens bedste rækkevidde, komfort og robusthed, siger han videre.









Han peger på, at den nye sættevognstrækker er konstrueret til at klare temperaturer fra -30 til +45 grader celcius takket være et termisk optimeret batteristyringssystem og tre LFP-batteripakker med en samlet kapacitet på 603 kWh, hvoraf 97 procent er brugbar energi. Lynopladning fra 20 til 80 procent tager ifølge Kåre Neergaard 60 minutter.





Han fremhæver videre, at det giver fleksibilitet til lange arbejdsdage og stramme tidsplaner.









- Vi har kunder fra Kiruna til København, og de har alle én ting til fælles -de har brug for løsninger, der fungerer uanset vejr, afstand eller last. Med S-eWay sættevognstrækker kan vi nu imødekomme disse behov på en helelektrisk måde, siger Kåre Neergaard.









En af de mest markante nyheder ved S-eWay som sættevognstrækker er den forlængede og aerodynamisk optimerede front, kaldet AeroCab. Den er 26 cm længere end traditionelle kabineløsninger, men er udviklet ud fra EU’s seneste retningslinjer for aerodynamisk effektivitet. Designløsningen giver ud over forbedret energieffektivitet og længere rækkevidde også mulighed for længere vogntog uden at gå på kompromis med kravene til venderadius.









- Den aerodynamiske front gør en stor forskel for både energieffektivitet og totaløkonomi over tid. Den er desuden udviklet til at fungere i praksis - ikke kun i vindtunnellen, men under virkelige forhold, påpeger Kåre Neergaard.









Iveco’s nye lastbil bygger på virksomhedens gennemprøvede S-Way-platform og tilbyder førerfokuseret komfort, intelligent ruteplanlægning og en elektrisk aksel fra søsterselskabet FPT Industrial, som leverer 480 kW kontinuerlig effekt direkte til hjulene uden det energitab, der er i traditionelle drivliner.









Derudover tilbyder Iveco garanti på op til 10 år eller 1,2 millioner kilometer.









- Vi ønsker, at overgangen til el skal være enkel og tryg - ikke kun for vognmænd, men også for hver enkelt chauffør bag rattet. Vores mål er at levere en komplet, fremtidssikret pakke - fra selve køretøjet til de omkringliggende tjenester, siger Kåre Neergaard.









Om S-eWay sættevognstrækker:

Batterielektrisk lastbil til fjerntransport

Op til 600 km rækkevidde (603 kWh batteri)

Lynopladning: 350 kW (20 - 80 procent på 60 minutter

Kan klare -30 til +45 grader celcius via et avanceret varme-/kølesystem

Elektrisk E-akse fra FPT Industrial

Elektrisk kraftudtag - ePTO

Førercentreret HMI-skærme med intelligent ruteplanlægning

Op til 10 års/1,2 millioner kilometers garanti













