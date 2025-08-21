Vognmand i Aalborg kan tage godset på sengen

Torsdag 21. august 2025 kl: 13:30

Om den nye Faymonville-trailer:





Chassis- og ladopbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Aftagelig svanehals

Ladlængde på 8.000 mm

Surringsringe i kantramme

Forbredningsbeslag til planker med forbredning på op til 230 mm på hver side

Leveret med forbredningsplanker

4 stk. forbredningsskilte

Holder til reservehjul

Enkel udtræk med 4.400 mm

Grav til baggerarm

Løse midtbunde

Bagende med rampeholder

Tryklufttilslutning bag svanehalsen inklusiv en luftpistol

Tre 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og tvangstyring på alle aksler - samt hydraulik fjernstyring af akslerne, som kan fjernstyres

Den nye sengetrailer, der har en tilladt totalvægt på 71.700 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





