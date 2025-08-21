Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Vognmand i Aalborg kan tage godset på sengen

Torsdag 21. august 2025 kl: 13:30
Af: Redaktionen

Vognmand Erik Duus A/S, der har hjemsted i Aalborg, har fornyligt taget en ny tre-akslet Faymonville Megamax sengetrailer med udtræk. Den nye trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, har en ladlængde på 8.000 mm og et udtræk på 4.400 mm. Med forbredningsplanker kan den blive 230 mm bredere i over side


Om den nye Faymonville-trailer:

Chassis- og ladopbygning:
  • Centralvange i opsvejst højstyrkestål
  • Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
  • Aftagelig svanehals
  • Ladlængde på 8.000 mm
  • Surringsringe i kantramme
  • Forbredningsbeslag til planker med forbredning på op til 230 mm på hver side 
  • Leveret med forbredningsplanker
  • 4 stk. forbredningsskilte
  • Holder til reservehjul
  • Enkel udtræk med 4.400 mm
  • Grav til baggerarm 
  • Løse midtbunde
  • Bagende med rampeholder
  • Tryklufttilslutning bag svanehalsen inklusiv en luftpistol
  • Tre 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og tvangstyring på alle aksler - samt hydraulik fjernstyring af akslerne, som kan fjernstyres
 
Den nye sengetrailer, der har en tilladt totalvægt på 71.700 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




