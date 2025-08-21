Vognmand i Aalborg kan tage godset på sengen
Torsdag 21. august 2025 kl: 13:30Af: Redaktionen
Vognmand Erik Duus A/S, der har hjemsted i Aalborg, har fornyligt taget en ny tre-akslet Faymonville Megamax sengetrailer med udtræk. Den nye trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, har en ladlængde på 8.000 mm og et udtræk på 4.400 mm. Med forbredningsplanker kan den blive 230 mm bredere i over side
Om den nye Faymonville-trailer:
Chassis- og ladopbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Aftagelig svanehals
- Ladlængde på 8.000 mm
- Surringsringe i kantramme
- Forbredningsbeslag til planker med forbredning på op til 230 mm på hver side
- Leveret med forbredningsplanker
- 4 stk. forbredningsskilte
- Holder til reservehjul
- Enkel udtræk med 4.400 mm
- Grav til baggerarm
- Løse midtbunde
- Bagende med rampeholder
- Tryklufttilslutning bag svanehalsen inklusiv en luftpistol
- Tre 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og tvangstyring på alle aksler - samt hydraulik fjernstyring af akslerne, som kan fjernstyres
Den nye sengetrailer, der har en tilladt totalvægt på 71.700 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
