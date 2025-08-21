Kollektiv trafik på bestilling er blevet billigere

REGION MIDTJYLLAND:

Torsdag 21. august 2025 kl: 10:50

Rejseplanen præsenterer muligheden for at købe en flextur på strækninger og tidspunkter, hvor rutebusserne ikke kører. Med etableringen af syv nye knudepunkter vil Silkeborg Kommune styrke borgernes mobilitet.









- Vi har med etableringen af de nye knudepunkter for flextur ønsket at øge mobiliteten for borgere i områder udenfor Silkeborg by. Når borgeren kører fra eller til et knudepunkt, er det billigere at bruge flextur, med undtagelse af til og fra Silkeborg by, siger Martin Jacobsen (K), der er formand for Paln- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.









- Med tilbuddet bliver prisen for turen på niveau med en busbillet. Borgerne får et fleksibelt tilbud, da flextur kører, når turen bliver bestilt og man er altså ikke afhængig af tider i en køreplan, siger han videre.









Flextur er kollektiv trafik på bestilling og skal bestilles senest 1 time før turen starter. Vælger borgeren et af de syv knudepunkter som enten start- eller slutdestination, koster turen 3 kroner pr. km mod tidligere 8 kroner, som er standardpris for en flextur. Prisen er dog mndst 25 kroner for en tur.









De syv knudepunkter er placeret følgende steder:

Ans rutebilstation

Kjellerup - Trafikknudepunkt ved rutebilstation

Skægkær - stoppesteder på Viborgvej

Voel - Trafikknudepunkt på Sorringvej

Laven togstation

Them - Trafikknudepunkt ved Them Centret

Bryrup rutebilstation





Det er muligt at køre til knudepunkter i andre kommuner til den lave takst. Prisen pr. kilometer stiger til 8 kroner for de kilometer, som er ud over 20 kilometer.









En tilfredshedsundersøgelse for 2024 af blandt andet flextur viste, at kundernes tilfredshed med produktet ligger på et højt niveau.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.