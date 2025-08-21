REGION MIDTJYLLAND:
Kollektiv trafik på bestilling er blevet billigere
Torsdag 21. august 2025 kl: 10:50Af: Redaktionen
Syv nye knudepunkter i Silkeborgs oplandsbyer har siden 29. juni gjort det billigere at bestille en flextur hos trafikselskabet Midttrafik, der står for den kollektive transport i Region Midtjylland. Rejser til eller fra et knudepunkt koster nu 3 kroner pr, kilometer, hvilket er 5 kroner under standardprisen. Det nye tiltag skal styrke silkeborgensernes mobilitet og gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik som et alternativ til bil
Rejseplanen præsenterer muligheden for at købe en flextur på strækninger og tidspunkter, hvor rutebusserne ikke kører. Med etableringen af syv nye knudepunkter vil Silkeborg Kommune styrke borgernes mobilitet.
- Vi har med etableringen af de nye knudepunkter for flextur ønsket at øge mobiliteten for borgere i områder udenfor Silkeborg by. Når borgeren kører fra eller til et knudepunkt, er det billigere at bruge flextur, med undtagelse af til og fra Silkeborg by, siger Martin Jacobsen (K), der er formand for Paln- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.
- Med tilbuddet bliver prisen for turen på niveau med en busbillet. Borgerne får et fleksibelt tilbud, da flextur kører, når turen bliver bestilt og man er altså ikke afhængig af tider i en køreplan, siger han videre.
Flextur er kollektiv trafik på bestilling og skal bestilles senest 1 time før turen starter. Vælger borgeren et af de syv knudepunkter som enten start- eller slutdestination, koster turen 3 kroner pr. km mod tidligere 8 kroner, som er standardpris for en flextur. Prisen er dog mndst 25 kroner for en tur.
De syv knudepunkter er placeret følgende steder:
- Ans rutebilstation
- Kjellerup - Trafikknudepunkt ved rutebilstation
- Skægkær - stoppesteder på Viborgvej
- Voel - Trafikknudepunkt på Sorringvej
- Laven togstation
- Them - Trafikknudepunkt ved Them Centret
- Bryrup rutebilstation
Det er muligt at køre til knudepunkter i andre kommuner til den lave takst. Prisen pr. kilometer stiger til 8 kroner for de kilometer, som er ud over 20 kilometer.
En tilfredshedsundersøgelse for 2024 af blandt andet flextur viste, at kundernes tilfredshed med produktet ligger på et højt niveau.
