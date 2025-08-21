Påkørt bro ved Thisted bliver repareret
Torsdag 21. august 2025 kl: 12:11Af: Redaktionen
Broen, der fører Thorstedvej over Oddesundvej ved Thisted, fik alvorlige skader i februar sidste år blev ramt af en tung vindmølledel, der var lastet på en særtransport. (Foto: Vejdirektoratet)
Vejdirektoratet går i gang med at reparere broen på Thorstedvej over Oddesundvej ved Thisted, der for halvandet år siden blev ramt af en vindmølledel, der var lastet på en særtransport. Arbejdet begynder onsdag i den kommende uge varer frem til november, og undervejs vil der være flere perioder, hvor vejene er spærret
Vejdirektoratet går i gang med at udbedre skaderne onsdag 27. august, og det betyder, at trafikanter i området må indstille sig på flere perioder med spærringer i efteråret.
Vejdirektoratet oplyser, at arbejdet er inddelt i tre etaper:
- 27. august - 12. september: Oddesundvej er totalspærret i begge retninger mellem Hanstholmvej og Vorupørvej, da der opstilles støbestillads på kørebanerne under broen
- 20. oktober - 7. november: Thorstedvej er spærret, mens der udføres fugtisolering og lægges ny belægning
- 23. oktober - 30. oktober: Oddesundvej spærres igen, når kantbjælker, autoværn og andre elementer monteres
Trafikanter vil blive ledt ad en skiltet omkørselsrute via Klitmøllervej, Hjardalvej og Vorupørvej. For modulvogntog er der etableret en særskilt omkørselsrute.
