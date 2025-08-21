Faglige sager har udløst 8,3 millioner kroner
Torsdag 21. august 2025 kl: 15:55Af: Redaktionen
Fagforeningen 3F Københavns Chauffører & Vestegnen har skaffet sine medlemmer i alt 8.340.161 kroner ind i faglige sager siden årsskiftet. Faglige sager er eksempelvis sager om manglende pensionsindbetaling, manglende overtidsbetaling og overtidsbetaling
I perioden fra juni til august er beløbet på 3.590.486 kroner.
